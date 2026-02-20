Головна Скотч Шоу-біз
Помер актор серіалу «Анатомія Грей» Ерік Дейн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дейн зіграв роль глави сім'ї Кала Джейкобса в популярному підлітковому серіалі HBO «Ейфорія»
фото: АР

Актор хворів на бічний аміотрофічний склероз

Американський актор Ерік Дейн, найбільш відомий за ролями в серіалах «Анатомія Грей» та «Ейфорія», помер менш ніж через рік після того, як дізнався, що хворіє на бічний аміотрофічний склероз (БАС). Йому було 53 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Дейн зіграв роль глави сім'ї Кала Джейкобса в популярному підлітковому серіалі HBO «Ейфорія». До цього він був найбільш відомий як доктор Марк Слоан, або «доктор МакСтімі», в медичному серіалі «Анатомія Грей».

Дейн зіграв Джейсона Діна у фентезійному драматичному серіалі «Усі жінки – відьми»
фото: FilmMagic

«З важким серцем повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер після полудня після мужньої боротьби з БАС», – йдеться в заяві його родини.

Актор був одружений з актрисою і моделлю Ребекою Гейхарт, з якою мав двох дітей. У заяві йдеться, що останні дні він провів в оточенні друзів, відданої дружини та двох дочок, Біллі і Джорджії, «які були центром його світу».

«Ми будемо дуже сумувати за ним і завжди з любов'ю згадувати його. Ерік обожнював своїх шанувальників і назавжди вдячний за любов і підтримку, які він отримав», – йдеться в заяві.

Дейн також зіграв Джейсона Діна у фентезійному драматичному серіалі «Усі жінки – відьми» та капітана Тома Чандлера в бойовику «Останній корабель», а також знявся у фільмах «Марлі і я», «День Святого Валентина» та «Бурлеск».

Актор народився в Сан-Франциско в 1972 році
фото з відкритих джерел

БАС, також відомий як хвороба Лу Геріга, є рідкісним дегенеративним захворюванням, яке викликає прогресуючий параліч м'язів. Він вражає нервові клітини в мозку і спинному мозку, які контролюють рух м'язів, через що пацієнти повільно втрачають здатність самостійно говорити, їсти, ходити і дихати.

Минулого літа Дейн розповів в ефірі програми Good Morning America телеканалу ABC, що його діагноз викликав у нього «гнів». «Тому що, знаєте, мій батько покинув мене, коли я був ще маленьким. А тепер, знаєте, є велика ймовірність, що я покину своїх дочок, коли вони ще дуже маленькі», – сказав він в ефірі програми.

Батько актора закінчив життя самогубством, коли Дейну було сім років. Актор народився в Сан-Франциско в 1972 році і дебютував на телебаченні в серіалі «Чудові роки» в 1993 році.

До слова, легендарний американський актор Роберт Дюваль, відомий ролями у фільмах «Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні» та «Убити пересмішника», помер у віці 95 років.

