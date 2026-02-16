Головна Скотч Життя
Помер актор «Хрещеного батька» Роберт Дюваль: легенді кіно було 95 років

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Роберт Дюваль сформував репутацію актора, який однаково переконливо працював як у великих голлівудських проєктах, так і в незалежному кіно
фото: The New-York Times

Американський актор, лауреат «Оскара» і семиразовий номінант, пішов із життя на своєму ранчо у штаті Вірджинія

Легендарний американський актор Роберт Дюваль, відомий ролями у фільмах «Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні» та «Убити пересмішника», помер у віці 95 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Hollywood Reporter.

Про смерть актора повідомила його дружина Лучіана, опублікувавши відповідний допис на його приватній сторінці у Facebook. За її словами, актор помер у неділю у власному будинку на ранчо у штаті Вірджинія.

Помер актор «Хрещеного батька» Роберт Дюваль: легенді кіно було 95 років фото 1
фото: Luciana Duvall/Facebook

Роберт Дюваль був семиразовим номінантом на премію «Оскар» і здобув нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі «Ніжне милосердя» (1983), де зіграв співака кантрі, який бореться з алкогольною залежністю. Широку популярність йому принесли ролі Тома Гейгена у стрічках «Хрещений батько» (1972) та «Хрещений батько частина II» (1974), а також підполковника Кілґора у фільмі «Апокаліпсис сьогодні» (1979).

Помер актор «Хрещеного батька» Роберт Дюваль: легенді кіно було 95 років фото 2
фото: Вікіпедія
Кадр з фільму «Хрещений батько»
Кадр з фільму «Хрещений батько»
фото з відкритих джерел

Його репліка «Я люблю запах напалма зранку» («I love the smell of napalm in the morning») стала однією з найвідоміших цитат в історії кінематографа. Окрім цього, актор знявся у фільмах «Убити пересмішника» (1962) та мінісеріалі «Самотній голуб» (1989).

Кадр із фільму «Хрещений батько»
Кадр із фільму «Хрещений батько»
фото: vertigo.com.ua

Дюваль отримував численні номінації за роботи у стрічках «The Great Santini», «The Apostle», «A Civil Action» та «The Judge» (2015). Він також займалаcя сценарною роботою, режисурою та продюсуванням окремих проєктів.

Кадр із фільму «Суддя»
Кадр із фільму «Суддя»
фото: movieguide.org
Кадр із фільму «Погоня»
Кадр із фільму «Погоня»
фото із відкритих джерел

Роберт Дюваль народився 5 січня 1931 року в Сан-Дієго у родині військового. Після служби в армії навчався акторській майстерності в Нью-Йорку, де його однокурсниками були Дастін Гоффман і Джин Гекмен. Актор залишався активним у кіно до останніх років життя та вважався однією з ключових постатей американського кінематографа другої половини ХХ століття.

До слова, раніше стала відома причина смерті зірки культового фільму «Один вдома». Акторка Кетрін О’гара померла від легеневої емболії, пов’язаної з онкологічним захворюванням.

Читайте також:

Теги: США кіно смерть актор

