Помер актор «Хрещеного батька» Роберт Дюваль: легенді кіно було 95 років

Роберт Дюваль сформував репутацію актора, який однаково переконливо працював як у великих голлівудських проєктах, так і в незалежному кіно

Американський актор, лауреат «Оскара» і семиразовий номінант, пішов із життя на своєму ранчо у штаті Вірджинія

Легендарний американський актор Роберт Дюваль, відомий ролями у фільмах «Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні» та «Убити пересмішника», помер у віці 95 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Hollywood Reporter.

Про смерть актора повідомила його дружина Лучіана, опублікувавши відповідний допис на його приватній сторінці у Facebook. За її словами, актор помер у неділю у власному будинку на ранчо у штаті Вірджинія.

фото: Luciana Duvall/Facebook

Роберт Дюваль був семиразовим номінантом на премію «Оскар» і здобув нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі «Ніжне милосердя» (1983), де зіграв співака кантрі, який бореться з алкогольною залежністю. Широку популярність йому принесли ролі Тома Гейгена у стрічках «Хрещений батько» (1972) та «Хрещений батько частина II» (1974), а також підполковника Кілґора у фільмі «Апокаліпсис сьогодні» (1979).

фото: Вікіпедія

Кадр з фільму «Хрещений батько» фото з відкритих джерел

Його репліка «Я люблю запах напалма зранку» («I love the smell of napalm in the morning») стала однією з найвідоміших цитат в історії кінематографа. Окрім цього, актор знявся у фільмах «Убити пересмішника» (1962) та мінісеріалі «Самотній голуб» (1989).

Кадр із фільму «Хрещений батько» фото: vertigo.com.ua

Дюваль отримував численні номінації за роботи у стрічках «The Great Santini», «The Apostle», «A Civil Action» та «The Judge» (2015). Він також займалаcя сценарною роботою, режисурою та продюсуванням окремих проєктів.

Кадр із фільму «Суддя» фото: movieguide.org

Кадр із фільму «Погоня» фото із відкритих джерел

Роберт Дюваль народився 5 січня 1931 року в Сан-Дієго у родині військового. Після служби в армії навчався акторській майстерності в Нью-Йорку, де його однокурсниками були Дастін Гоффман і Джин Гекмен. Актор залишався активним у кіно до останніх років життя та вважався однією з ключових постатей американського кінематографа другої половини ХХ століття.

