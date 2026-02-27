Трамп відповів на критику актора Роберта Де Ніро, який хоче його «позбутися»

Дональл Трамп заявив, що актор, який його розкритикував, має низький рівень IQ

Дональд Трамп назвав слова актора «абсолютними злочинами»

Президент США Дональд Трамп назвав американського актора Роберта Де Ніро «божевільним». Так очільник Білого Дому відреагував на критику артиста його політики в США. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Як зазначає видання, Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social заявив, що Роберт Де Ніро не розуміє, що говорить. До того ж президент США назвав слова актора «серйозним злочином».

«Роберт Де Ніро – ще один хворий і божевільний, який, на мою думку, має надзвичайно низький рівень IQ та абсолютно не розуміє, що робить і говорить. Деякі його висловлювання є серйозними злочинами», – прокоментував Трамп.

Роберта Де Ніро заявляв, що Дональд Трамп становить загрозу для США фото: скриншот із відео/The іndependent

Напередодні Роберт Де Ніро, який відомий своїм критичним ставленням до президента США Дональда Трампа, зробив чергову заяву про очільника Білого дому.

Він заявив, що Трамп становить загрозу для США. Тому актор вважає, що Трампа необхідно позбутися, адже він «руйнує країну». «Він ід**т. Ми повинні позбутися його. Він зруйнує країну», – заявив актор. Крім цього, Роберт Де Ніро розкритикував прихильників Дональда Трампа.

Раніше Роберт Де Ніро неодноразово публічно критикував Дональда Трампа та заявляв, що р Роберт Де Ніро заявив, що Трамп має наміри нашкодити США. Крім цього актор вважає, що президент його країни «не має співчуття».

Нагадаємо, американський актор і продюсер, зірка фільму «Форрест Ґамп» Том Генкс покинув США, а причиною цьому стала перемога Дональда Трампа на президентських виборах.