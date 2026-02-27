Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Трамп відповів на критику актора Роберта Де Ніро, який хоче його «позбутися»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Дональл Трамп заявив, що актор, який його розкритикував, має низький рівень IQ
фото: АР

Дональд Трамп назвав слова актора «абсолютними злочинами»

Президент США Дональд Трамп назвав американського актора Роберта Де Ніро «божевільним». Так очільник Білого Дому відреагував на критику артиста його політики в США. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Як зазначає видання, Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social заявив, що Роберт Де Ніро не розуміє, що говорить. До того ж президент США назвав слова актора «серйозним злочином».

«Роберт Де Ніро – ще один хворий і божевільний, який, на мою думку, має надзвичайно низький рівень IQ та абсолютно не розуміє, що робить і говорить. Деякі його висловлювання є серйозними злочинами», – прокоментував Трамп.

Роберта Де Ніро заявляв, що Дональд Трамп становить загрозу для США
Роберта Де Ніро заявляв, що Дональд Трамп становить загрозу для США
фото: скриншот із відео/The іndependent

Напередодні Роберт Де Ніро, який відомий своїм критичним ставленням до президента США Дональда Трампа, зробив чергову заяву про очільника Білого дому.

Він заявив, що Трамп становить загрозу для США. Тому актор вважає, що Трампа необхідно позбутися, адже він «руйнує країну». «Він ід**т. Ми повинні позбутися його. Він зруйнує країну», – заявив актор. Крім цього, Роберт Де Ніро розкритикував прихильників Дональда Трампа.

Раніше Роберт Де Ніро неодноразово публічно критикував Дональда Трампа та заявляв, що р Роберт Де Ніро заявив, що Трамп має наміри нашкодити США. Крім цього актор вважає, що президент його країни «не має співчуття».

Нагадаємо, американський актор і продюсер, зірка фільму «Форрест Ґамп» Том Генкс покинув США, а причиною цьому стала перемога Дональда Трампа на президентських виборах.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп скандал актор Роберт Де Ніро політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Москви дипломатія – не вихід із війни, а її продовження
Дипломатія на крові: Кремль використовує переговори для ескалації війни
10 лютого, 16:26
Рубіо заявив, що саме американська підтримка є ключовою та фактично єдиною реальною гарантією безпеки для України
США залишаються головною гарантією безпеки України – Рубіо
29 сiчня, 05:46
Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026
Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026
4 лютого, 21:20
Ізраїль підтвердив готовність самостійно нейтралізувати загрозу Ірану
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
Індійські нафтопереробні заводи мають кращі альтернативи російській нафті
Індія розглядає можливість закупівлі нафти зі США та Венесуели на тлі скорочення експорту з Росії
11 лютого, 22:30
CNN: Нові докази спростовують заяви Трампа про справу Епштейна
CNN: Нові докази спростовують заяви Трампа про справу Епштейна
11 лютого, 23:29
Нові літаки Air Force One перефарбували у червоно-біло-синю гаму
CША показали нове забарвлення президентського літака Air Force One
19 лютого, 16:00
Індія зменшила залежність від російської нафти після угод із Трампом
Індія обвалила закупівлі російської нафти до мінімуму за два роки
18 лютого, 19:29
«Нафтогаз» організував імпорт LNG зі США через Балтійський маршрут
Україна вперше імпортувала скраплений газ через термінал у Німеччині
23 лютого, 21:52

Шоу-біз

Телеведучий Грубич поскаржився на ціну пластикової виделки в «Інтерсіті»: реакція «Укрзалізниці»
Телеведучий Грубич поскаржився на ціну пластикової виделки в «Інтерсіті»: реакція «Укрзалізниці»
Трамп відповів на критику актора Роберта Де Ніро, який хоче його «позбутися»
Трамп відповів на критику актора Роберта Де Ніро, який хоче його «позбутися»
Дружина письменника Мухарського пояснила, чому не хоче мати дітей та розпалила соцмережі
Дружина письменника Мухарського пояснила, чому не хоче мати дітей та розпалила соцмережі
«Моральна потвора!» Автор легендарних хітів Повалій відреагував на її заяву про «взяття Києва»
«Моральна потвора!» Автор легендарних хітів Повалій відреагував на її заяву про «взяття Києва»
Помер легендарний диригент української філармонії Роман Кофман
Помер легендарний диригент української філармонії Роман Кофман
«Моя маленька курочка». Олена Кравець привітала найближчу людину з днем народження
«Моя маленька курочка». Олена Кравець привітала найближчу людину з днем народження

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua