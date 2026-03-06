Олена Кравець розповіла, як втратила роботу та репутацію

Олена Кравець розповіла, що важко переживала скандал, пов'язаний з її програмою на телеканалі «Дім»

Ексучасниця студії «Квартал 95» Олена Кравець, яка натрапила на хвилю хейту та критики після скандалу із каналом «Дім» у справі про виділення коштів із держбюджету на її шоу «Тихий вечір», прокоментувала це та зізналася, як вона оговталась після того, як її усюди «скасували». Про це артистка розповіла в інтерв’ю Маші Єфросининій, передає «Главком».

Спершу Олена Кравець зауважила, що всі звинувачення в її сторону були брехнею, а її правду не чули. Про це вона розповіла у відповідь на слова Єфросиніної про те, що вона нібито привласнила мільйони з держбюджету. «Мій голос загубився в гучності цих абсолютно безпідставних звинувачень. Зараз це вже справа минулих років. Тоді я спиралася тільки на свою внутрішню чесність, на те, що мені не соромно дивитися людям в очі. Я ніде нічого не брала», – стверджує Олена Кравець

Також Кравець натякнула, що весь скандал, який стався навколо неї через фінансування її шоу був пов’язаний із її колегами зі студії «Квартал 95», де вона працювала. За словами Кравець, її повністю ототожнювали із цими людьми, які зараз перебувають при владі. «Я розуміла, що це певна кампанія, бо я дотична до людей, які сьогодні представляють владу в країні. Я провела з ними дуже велику частину свого життя», – вважає акторка

Олена Кравець заявила, що вона шкодує через те, що не вийшла до публіки з пресконференцією, щоб усе пояснити. Вона також зауважила, що попри пояснення каналу її думку та заяви не чули. Вона зізналася, що після скандалу її кар’єра, яку вона будувала 25 років «обнулилась». З нею відмовлялися співпрацювати партнери, рекламодавці та різні проєкти.

«Ти розумієш, що все, на що ти працювала 25 років, раптом не має жодного значення. Наче це у тебе забирають. Усе інше просто розсипається. Це було відчуття повного падіння на дно всіх своїх ям», – поділася Кравець.

З часом артистка почала нове життя та бралася за будь-яку роботу через відсутність грошей. «Заробила трохи грошей: озвучила книгу «Сім чоловіків Евелін Г’юґо», був невеликий виступ в Одесі. Тобто роботи майже не було. Але якщо мене запрошували на якийсь жіночий форум, я погоджувалася одразу. Мені було байдуже, яка тема. Про що завгодно – я підготуюсь», – зізналася акторка.

Після цього Кравець запустила подкаст із донькою Машею «Вдома поговоримо» та озвучувала книжки. І згодом вона зрозуміла, що її голос – це її талант, на чому вона заробляє сьогодні. «Я жила в стані постійного страху. Це якась травма публічності – ти боїшся знову висунутися, бо раптом знову знесе хвилею хейту. І тоді я вирішила: якщо в мене залишився тільки голос – добре, я буду працювати з голосом. Тоді з’явилася книга, потім перший курс», – поділилася Олена Кравець.

Як повідомляв «Главком», за даними тендеру стало відомо, що Олена Кравець отримала з державного бюджету понад 27 млн грн на створення авторського вечірнього шоу «Тихий вечір», яке виходило на телеканалі «Дім». Проте вже 28 листопада до договору було внесено зміни, оскільки «сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну договору на 5 328 000 грн». Так, на розробку програми виділять 27 528 000 грн.

Після цього канал «Дім» прокоментував ситуацію та пояснив, що цю інформацію неправильно зрозуміли. Насправді, 27,5 млн – це сума витрат за цей рік, а не бюджет на наступний. Канал пояснив що аплановані на початку року майже 33 млн не використали через скорочення кількості програм. Тому на програму витратили на 5,3 млн менше. Через це в 2023 році фінансування програми «Тихий вечір з Оленою Кравець» становило 27,5 млн грн.