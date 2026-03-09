Чим займається легендарний Кашпіровський у свої 86 (фото)

Кашпіровський отримав широку популярність наприкінці 80-х як «телевізійний цілитель»

86-річний Анатолій Кашпіровський, відомий як «екстрасенс» і телевізійний гіпнотизер, повернувся до активної діяльності і знову збирає повні зали. Він знову проводить зустрічі в Москві та інших містах. Активно веде YouTube та TikTok, де продовжує «лікувати» зір, серце та навіть обіцяє «повернення молодості». Його особисте життя ретельно приховувалося, «Главком» зібрав деякі подробиці.

Виявляється, що психотерапевт Анатолій Кашпіровський був у шлюбі тричі. Втретє він одружився у віці 84 роки, а стосунки з обраницею почалися ще коли він перебував у другому шлюбі. Третя дружина Кашпіровського – Гулізар Чалбашова – молодша за нього на 20 років. Кашпіровський вважає, що вона – «подарунок небес».

Що відомо про Кашпіровського

Анатолій Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року на Хмельниччині. Він здобув популярність у СРСР завдяки телесеансам «психологічного впливу» та гіпнозу, які збирали мільйони глядачів. Його ім’я стало символом нетрадиційної медицини кінця 1980-х.

Кашпіровський проводив «цілительні сеанси» на особистих зустрічах з пацієнтами, а через екран лікував людей. Він також провів два телемости і продемонстрував знеболення без наркозу.

Кашпіровський проводить сеанси фото з відкритих джерел

У середині 90-х Кашпіровський переїхав до США і лікував там російських емігрантів від ожиріння. Проте в Америці він майже все втратив, включаючи гонорари та популярність, і повернувся до Росії. Згодом він конфліктував із російською медициною і був звинувачений у шахрайстві.

Зараз проживає у Росії. У 2024 році він поновив публічні сеанси у Москві – на одну з перших зустрічей прийшло близько 300 людей. Квитки коштували від 3,5 до 9 тис рублів (1700-4500 грн), а індивідуальний прийом – 25 тис рублів (12400 грн). За чотири дні таких виступів Кашпіровський, за підрахунками журналістів, заробив близько 6 млн рублів (2 млн 978 тис грн).

Сеанси Кашпіровського фото з відкритих джерел

За даними Kassir.ru та соціальних мереж, у графіку на 2026 рік значаться заходи у державному Кремлівському Палаці та московському будинку музики (березень, квітень).

Кашпіровський використовує свій фірмовий стиль – тривалі монологи, спрямовані на «запуск внутрішніх резервів організму» для самолікування. Під час сеансів він обіцяє нехірургічне виправлення перегородки носа, позбавлення від варикозу, алергії та навіть «дистанційну пломбування зубів».

Як і раніше, він практикує введення людей у стан легкого трансу, через що деякі глядачі можуть падати або здійснювати мимовільні рухи. На заходах активно продають «магічну» сіль, фотокартки з автографом, книги та флешки із записами сеансів.

На заходах активно продають «магічну» сіль, фотокартки з автографом, книги та флешки із записами сеансів.

Кашпіровський також веде вже десять років свій YouТube-канал – він викладає туди ролики з записами своїх інтерв’ю, думкою з приводу актуальних подій і, звичайно ж, оздоровчими сеансами.

В інтернеті на трансляцію звернули увагу після того, як по мережі розлетілися скріншоти, в яких глядачі Кашпіровського писали про те, що у них «посвітлішали вени на ногах», «покращився зір», з’явилися легкість і рухливість суглобів, пройшов хрускіт в шиї. Також глядачі просили провести «цілителя» сеанс лікування від коронавірусу.

«Главком» писав, як український журналіст Дмитро Гордон особисто спостерігав за роботою Кашпіровського. Він розповів, що завдяки сеансам відомого екстрасенса Анатолія Кашпіровського його син позбувся енурезу.

Усі шлюби Кашпіровського

Першу дружину Анатолія Кашпіровського звати Валентина. У цьому шлюбі у пари народилося двоє дітей: донька Олена та син Сергій.

Родина Кашпіровських фото з відкритих джерел

Пара розлучилася через постійні гастролі чоловіка на піку його кар’єри. У 2018 році стало відомо, що Олена загинула. Проте причина її смерті невідома.

Від першого шлюбу у психотерапевта народилися двоє дітей – син Сергій, який став боксером, і дочка Олена, яка присвятила себе медицині. Спадкоємці Кашпіровського проживають в Сполучених Штатах Америки.

Могила першої дружини Кашпіровського фото з відкритих джерел

Другий шлюб Кашпіровського був із його шанувальницею Іриною. Вони одружилися у 1992 році і були у стосунках на відстані. Лікар зізнавався, що вдруге він одружився тільки для того, щоб заповнити пустоту після розлучення і описував другий шлюб як помилку. Після розриву стосунків він навіть називав Ірину «бабою-клімаксом».

Друга дружина Кашпіровського Ірина скриншот з відео

Того ж року, коли Кашпіровський розлучився, у його житті з’явилася ще одна жінка. У 2014 році друга дружина лікаря звинуватила його в тому, що він має «інтрижку» з його помічницею, яка молодша за нього на 20 років.