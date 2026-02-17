Головна Скотч Шоу-біз
Сексуальні злочини РФ. Єфросиніна вдягнула на німецький кінофестивал промовисту сукню

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Марія Єфросиніна висловилася про сексуальне насильство, яке пережили українці під час російського вторгнення
Співачка відвідала прем’єру фільму «Сліди», що розповідає про злочини окупантів, які пережили українки

Українська ведуча Марія Єфросиніна вийшла на червону доріжку німецького кінофестивалю в Берлінале в сукні з гаслами, які нагадали про геноцид та агресію Росії проти українського народу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ведучої.

Марія Єфросиніна вбралася у чорну сукню з яскравими червоними написами. На сукні ведучої був такий напис: «Russian genocide through the body». У перекладі з англійської: «Російський геноцид через тіло».

Марія Єфросиніна відвідала прем’єру фільму «Сліди» у Берлінале. У цьому фільмі жінки розповіли про те, що їм довелося пережити через війну. «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, є одним із найбільш замовчуваних воєнних злочинів у світі. За даними ООН, понад 90% українських військових і цивільних, які перебували в російському полоні, повідомили про тортури та нелюдське поводження», – написала Єфросиніна у своєму дописі.

Ведуча зауважила, що злочини які окупанти вчиняють до українських жінок, чоловіків та дітей – це геноцид Росії через тіло. «Росія системно калічить українців, щоб ми як нація перестали народжуватися. Це спроба вбити наше майбутнє», – зазначила українка.

Фільм «Сліди», який транслювали на кінофестивалі в Берлінале розповідає про колективний опір українських жінок, які пережили полон, тортури та сексуальне насильство через Росію.

Нагадаємо, як українська блогерка Ілона Чернобай в жовто-синій сукні облила себе штучною кров’ю на головному хіднику Каннського кінофестивалю. На цей крок вона наважилася перед показом фільму російського виробництва «Кислота».

