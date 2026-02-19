Названо причину смерті 60-річної зірки фільму «Маска»

Судмедексперти назвали смерть актора нещасним випадком

Стало відомо, як помер американський актор Пітер Грін, який став зіркою та головним актором культового фільму «Маска». Актора знайшли мертвим у власній квартирі. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Повідомляється, що після двох місяців з дня смерті актора стали відомі результати медичної експертизи. Експерти розкрили причину смерті Пітера Гріна. Як зазначає офіс головного медичного експерта Нью-Йорка, актор помер від вогнепального поранення. Куля влучила у ділянку лівої пахви та зачепила плечову артерію. Через сильну крововтрату Пітер Грін помер.

Пітер Грін зіграв головну роль у фільмі «Маска» Кадр з фільму

Смерть Пітера Гріна кваліфікують, як нещасний випадок, а постріл називають випадковим. Актора знайшли мертвим у власній квартирі 12 грудня 2025 року. Поліцію викликали сусіди Пітера Гріна, які звернули увагу на музику, яка грала в будинку Пітера Гріна понад 24 години. Коли поліція прибула на місце подій, в оселі актора знайшли його тіло.

Стало відомо, як помер американський актор Пітер Грін фото з відкритих джерел

Пітер Грін відомий за багатьма ролями у популярних стрічках. Серед них роль «Кримінальне чтиво» 1994 року, одна з головних робіт – роль у фільмі «Маска». Також Пітер Грін грав у таких фільмах, як «Чистий, поголений», «Звичайні підозрювані», «Тренувальний день» тощо.

Нагадаємо, що нещодавно помер легендарний американський актор Роберт Дюваль, відомий ролями у фільмах «Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні» та «Убити пересмішника», помер у віці 95 років. Про смерть актора повідомила його дружина Лучіана. За її словами, актор помер у неділю у власному будинку на ранчо у штаті Вірджинія.

Також повідомлялося, що 4 грудня 2025 року, помер голлівудський актор японського походження Кері-Хіроюкі Тагава, який отримав громадянство РФ після початку російсько-української війни. Він був відомий аудиторії завдяки фільмам «Хатіко», «Мемуари гейші» та «Смертельна битва».