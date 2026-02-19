Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Названо причину смерті 60-річної зірки фільму «Маска»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Пітер Грін помер у власній квартирі 12 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Судмедексперти назвали смерть актора нещасним випадком

Стало відомо, як помер американський актор Пітер Грін, який став зіркою та головним актором культового фільму «Маска». Актора знайшли мертвим у власній квартирі. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Повідомляється, що після двох місяців з дня смерті актора стали відомі результати медичної експертизи. Експерти розкрили причину смерті Пітера Гріна. Як зазначає офіс головного медичного експерта Нью-Йорка, актор помер від вогнепального поранення. Куля влучила у ділянку лівої пахви та зачепила плечову артерію. Через сильну крововтрату Пітер Грін помер.

Пітер Грін зіграв головну роль у фільмі «Маска»
Пітер Грін зіграв головну роль у фільмі «Маска»
Кадр з фільму

Смерть Пітера Гріна кваліфікують, як нещасний випадок, а постріл називають випадковим. Актора знайшли мертвим у власній квартирі 12 грудня 2025 року. Поліцію викликали сусіди Пітера Гріна, які звернули увагу на музику, яка грала в будинку Пітера Гріна понад 24 години. Коли поліція прибула на місце подій, в оселі актора знайшли його тіло.

Стало відомо, як помер американський актор Пітер Грін
Стало відомо, як помер американський актор Пітер Грін
фото з відкритих джерел

Пітер Грін відомий за багатьма ролями у популярних стрічках. Серед них роль «Кримінальне чтиво» 1994 року, одна з головних робіт – роль у фільмі «Маска». Також Пітер Грін грав у таких фільмах, як «Чистий, поголений», «Звичайні підозрювані», «Тренувальний день» тощо.

Нагадаємо, що нещодавно помер легендарний американський актор Роберт Дюваль, відомий ролями у фільмах «Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні» та «Убити пересмішника», помер у віці 95 років. Про смерть актора повідомила його дружина Лучіана. За її словами, актор помер у неділю у власному будинку на ранчо у штаті Вірджинія.

Також повідомлялося, що 4 грудня 2025 року, помер голлівудський актор японського походження Кері-Хіроюкі Тагава, який отримав громадянство РФ після початку російсько-української війни. Він був відомий аудиторії завдяки фільмам «Хатіко», «Мемуари гейші» та «Смертельна битва».

Читайте також:

Теги: США смерть актор поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому розрив Трампа з Європою через Гренландію несе загрози для РФ? Аналіз CNN
Чому розрив Трампа з Європою через Гренландію несе загрози для РФ? Аналіз CNN
21 сiчня, 02:15
Кремль отримав документи через помічника диктатора Кирила Дмитрієва
США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану – Bloomberg
21 сiчня, 16:10
НАТО прокоментувало анонсовану Трампом угоду щодо Гренладію
НАТО прокоментувало анонсовану Трампом угоду щодо Гренладію
22 сiчня, 02:28
Хаменеї переміщений у бункер: Іран готується до можливого удару США
Хаменеї переміщений у бункер: Іран готується до можливого удару США
25 сiчня, 23:20
Загиблий у ДТП Орест Саламаха: депутат від Львівщини і член бюджетного комітету
Що відомо про нардепа Ореста Саламаху, який загинув у ДТП
26 сiчня, 10:00
Для того, щоб «Лукойл» зміг укласти угоду, йому потрібно схвалення США
«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів
29 сiчня, 11:13
На одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці під час виконання службових обов’язків помер 66-річний працівник «Київтеплоенерго»
На об’єкті критичної інфраструктури помер працівник «Київтеплоенерго»
30 сiчня, 22:58
Оприлюднено нові публікації у справі Джеффрі Епштейна
Оприлюднено імена понад 300 знаменитостей із файлів Епштейна: список
16 лютого, 06:19
США та Ізраїль не узгодили позиції щодо Ірану
«Нічого досягти не вдалося». Трамп заявив про відсутність домовленостей із Нетаньягу
12 лютого, 08:16

Шоу-біз

Melovin скасував тур Україною після протесту в Рівному 
Melovin скасував тур Україною після протесту в Рівному 
Темна і гротексна. Бельгія представила свою пісню на Євробаченні
Темна і гротексна. Бельгія представила свою пісню на Євробаченні
Названо причину смерті 60-річної зірки фільму «Маска»
Названо причину смерті 60-річної зірки фільму «Маска»
Соцмережі порівняли Монатіка з Коломойським: співак відреагував
Соцмережі порівняли Монатіка з Коломойським: співак відреагував
Влад Яма зізнався в коханні дружині російською мовою
Влад Яма зізнався в коханні дружині російською мовою
«Думаю вкластися у «Газпром». Зірка «Дизель шоу» зробив несподівану заяву
«Думаю вкластися у «Газпром». Зірка «Дизель шоу» зробив несподівану заяву

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua