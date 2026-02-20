Головна Скотч Шоу-біз
Зірка серіалу «Пес» розповів про путініста Микиту Панфілова, який замовчує війну в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Микита Панфілов працював в Україні близько семи років
фото: канал «2+2»

 Микита Панфілов живе в Росії та продовжує працювати на країну агресорку

Російський актор Микита Панфілов, який замовчує російську агресію в Україні – жертва пропаганди. Такої думки про свого колишнього колегу український актор театру та кіно Михайло Жонін. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю Михайла Жоніна Аліні Доротюк.

Михайло Жонін розповів про свого колегу актора Микита Панфілова та пояснив, яку позицію прийняв росіянин, що тривалий час знімався та жив у Києві.

За словами Жоніна, востаннє він спілкувався з Панфіловим на початку повномасштабного вторгнення. «Він мені подзвонив і каже: «Что там у вас?» Я говорю: «Що у нас? У нас ракети, танки під моїм вікном». «Ти тільки не лізь туди. Це все політика». Я говорю: «Нікіта, як це не лізти? Яка політика? У нас тут ракети, нас людей вбивають. Яка політика?» От і я поклав трубку», – розповів український актор.

фото з відкритих джерел

Микита Панфілов знімався у Києві близько семи років, поки йшли знімання серіалу «Пес». За цей час Панфілов одружився, обвінчався та хрестив свою дитину в Україні.

«Тут у нього кума зі знімальної групи. Він каже: «Не лізти в політику». Я ще якось подивився з ним інтерв'ю. Він жертва пропаганди. Він типу аполітичний. Ну як же можна бути аполітичним? Його щось питали про президента і він каже: «Ну, я поважаю свого президента», – висловився Жонін.

фото з відкритих джерел

Також Жонін додав, що війна в Україні, яку розпочала РФ – це колективна відповідальність всіх росіян. «Абсолютно. Те, що відбувається – абсолютно. Всі, хто платять податки. Я багато дивлюся різних інтерв'ю, і вони всі пишуть: «Ну, ми ж не винуваті». Ні, винуваті вони всі. Відповідальність вони несуть обов'язково», – зауважив актор.

Як відомо, Микита Панфілов внесений до бази даних сайту «Миротворець» за те, що він приїздив до тимчасово окупованого півострова Крим. Проте заради того, щоб зберегти свою роль у серіалі «Пес», він відмовився від цих поїздок.

До повномасштабного вторгнення Микита Панфілов знімався в українських проєктах. Після 24 лютого 2022 року він змовчує факт війни в Україні та залишається осторонь. Наразі він живе в Росії та продовжує працювати на країну агресорку.

Повідомлялося, як в ДТП у Києві потрапив український актор Михайло Жонін. Аварія сталася у Дніпровському районі. Відомо, що в автопригоду потрапили 3 автомобілі: Volkswagen,Mercedes та Subaru. Як зазначають, водій Volkswagen не впорався з кермуванням та зачепив припарковані 2 автівки.

війна росіяни актор

Шоу-біз

