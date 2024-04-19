Перегони на човнах. Як іноземці «рятують українців від війни» і що їм за це буває

Серед покараних іноземців першість за громадянами Молдови

«Залезайте, запрыгивайте быстрее ко мне в лодку, прыгайте в лодку», – такими словами громадянин Молдови Генріх Б. зустрів незнайомих йому попутників, що стояли на березі річки Дністер у місті Могилів-Подільський Вінницької області. Безробітний іноземець, який заплив на надувному човні в Україну на початку повномасштабної війни, виконував важливе доручення – за $500 він повинен був незаконно переправити двох українців до сусідньої країни. Однак його хитрий план зірвали правоохоронці, котрі «на гарячому» затримали чоловіків біля річки.

Вже у суді молдаванин виправдовуватиметься: мовляв, його підштовхнули до вчинення злочину невідомі особи, яким він заборгував 700 лей (приблизно 1,4 тис. грн). Саме вони силоміць привезли обвинуваченого до річки Дністер, де наказали переправити громадян України до Молдови. Видали йому гумовий човен з двома веслами, які пізніше суд розпорядився знищити.

Вирок української Феміди, ймовірно, шокував іноземця-невдаху: вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Нині громадянин Молдови перебуває під вартою у Вінницькій установі виконання покарань №1 і оскаржує вирок в апеляційному суді.

У Кримінальному кодексі України є стаття 332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Отже, якщо особа самостійно надає поради або безпосередньо сприяє незаконному перетину держкордону, їй світить перебування у в’язниці від трьох до п’яти років. Якщо ж цей злочин відбувається повторно або за змовою групи осіб, то покарання буде ще суворіше – від п’яти до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Коли ж до незаконної переправки осіб долучена ціла організована група осіб, тоді їм загрожує від семи до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.

Відчайдух, які спокусилася на швидкий заробіток грошей, чимало. У соціальних мережах створено низку груп, які під виглядом перевезень до Європи, пропонують за солідні суми «катапультувати» з України військовозобов’язаних. Наприклад, двоє українців, які погодилися сісти у човен до вже згаданого молдаванина Генріха Б., мали заплатити організатору «схеми» по $5 тис. кожен.

«Главком» промоніторив вироки за статтею 332 Кримінального кодексу, ухвалені під час вторгнення. Серед покараних іноземців (таких редакція нарахувала 21 особу) пальму першості «вибороли» саме громадяни Молдови – їх 13. Цьому сприяє географічне розташування сусідки України та безгрошів’я, на яке скаржилися більшість обвинувачених.

Двоє у човні, не рахуючи «есбеушників»

Мешканець прикордонного населеного пункту на території Молдови Василь Ш. та його спільник намагалися вициганити $13,5 тис. у трьох українців призовного віку. Взамін обіцяли безперешкодно перевезти через Дністер до Молдови. Перемовини вів один із чоловіків, який діяв під контролем правоохоронців. Молдованин Василь Ш. видав йому чіткі інструкції: 27 жовтня 2022 року хлопці мають чекати його біля магазину «Грош» у Могилів-Подільському. У визначений час обвинувачений прибув до крамниці, де на нього чекали троє чоловіків (двоє з них були замасковані співробітники управління СБУ у Вінницькій області). Іноземець привів їх до берега річки і повідомив: треба зачекати спільника, який на човні має їх забрати. Як тільки-но перевізник підплив до берега, його та поводиря затримали українські правоохоронці.

Як результат, громадянин Молдови Василь Ш. уклав угоду про визнання винуватості, згідно з якою повинен сплатити 100,3 тис грн штрафу. До вироку він кілька місяців провів у Вінницькій установі виконання покарань №1.

Загалом «сервіс» з переправами на човнах – популярний спосіб заробітку у молдован. Уродженець містечка Окниця Андрій П. пристав на пропозицію невідомого чоловіка: за $8 тис. мав доправити вісьмох громадян України до Молдови. Для цього скористався надувним човном із веслами. На початку березня 2022 року втікачі очікували молдаванина поблизу пункту пропуску «Могилів-Подільський-Отач». Проте їм так і не судилося поплавати на човні, бо завадили прикордонники.

Український суд виявився невблаганним і дав молдаванину чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Адвокат обвинуваченого пішов до апеляційного суду, де просив змінити покарання на умовний термін або призначити штраф у розмірі 100,3 тис. грн. Захисник зауважив: є спонсор – спільнота ромів міста Отач Молдови, яка зарезервувала кошти і гарантує сплатити штраф, якщо апеляційний суд змінить вирок. Проте Вінницький апеляційний суд не спокусився на таке. Адже, як з’ясувалося, в обвинуваченого відсутні кошти на сплату штрафу, а внесення іншою особою фактично виключає будь-яке покарання, яке поніс би особисто обвинувачений за скоєний злочин та не сприятиме його виправленню, вважає Феміда. Таким чином, вирок суду першої інстанції залишився незмінним.

А от у випадку із засудженим Сергієм Д. з Молдови Могилів-Подільська окружна прокуратура переграла себе. 13 квітня 2023 року іноземець отримав п’ять років тюрми з конфіскацією майна за те, що на човні мав намір незаконно перевезти до Молдови п’ятьох громадян України. На момент вироку обвинувачений кілька місяців сидів у слідчому ізоляторі.

Разом із тим прокурору видався цей вирок не настільки суворим, він пішов до апеляції вимагати човняру сім років позбавлення волі. Апеляційний суд скасував вирок і відправив справу на новий розгляд. Це дозволило молдаванину вийти на волю і без проблем повернутися додому – в село Аріонешти (Молдова). Через свого адвоката Сергій Д. передав «привіт» слідству: в Україні немає де і за що жити, тому й опинився на малій батьківщині. Наразі українські правоохоронці оголосили молдованина у міжнародний розшук, а суд його заочно арештував.

Welcome to Придністров’я

Невизнане квазіутворення «Придністровська молдавська республіка» («ПМР») – у списку територій, через які тікають українці призовного віку. Одну із таких спроб присікли прикордонники Одещини восени 2022 року.

За матеріалами справи, молдаванин і батько трьох неповнолітніх дітей Іван К. брав участь у «схемі» незаконного переправлення осіб через державний кордон України. У його обов’язки входило надання порад чотирьом військовозобов’язаним, які прибули з Харкова та Києва до Подільського району Одеської області, як непоміченими безпечно перейти держкордон у бік «ПМР». Однак, перебуваючи у прикордонні смузі, група «туристів» таки зіткнулася з прикордонниками, які їх затримали. Кожен із викритих українців мав заплатити організаторам злочину $3-4 тис. Слідство не уточнило, скільки від цієї суми могло перепасти молдаванину.

Іноземець отримав вирок у вигляді п’яти років позбавлення волі, які суд замінив на рік іспитового терміну. Уникнути в’язниці громадянину Молдови вдалося завдяки укладеній із прокурором угоді про визнання винуватості.

Тепловізор проти ухилянта

Карколомну пригоду пережив неповнолітній громадянин Молдови Миколай П. Йому було відведено епізодичну роль у схемі – чекати «прориву кордону» подружжям українців між селами Малоярославець Перший Одеської області і Твардиця Тараклійського району Молдови. І лише потім провести пару вглиб сусідньої країни. Ця «послуга» вартувала всього $100.

Левову частину операції щодо незаконного вивезення за кордон виконували спільники молдаванина. Зокрема, на старенькому ВАЗ-2106 вони возили чоловіка та дружину населеними пунктами Одеської області аж поки не дісталися до села Малоярославець Перший. Тут розташований пункт пропуску через молдовсько-український кордон. Однак утікачі хотіли пройти непоміченими і свою вилазку запланували на ніч. Та сталася халепа – подружжя викрили прикордонники.

Як розповів у суді свідок і начальник прикордонного загону, їм поступила інформація про незаконний перетин держкордону. Чоловіка, який хотів утекти, свідок назвав «ухилянтом» від військової служби. Тому він віддав наказ підлеглим затримати подружжя. На лови вирушив прикордонний наряд з тепловізором.

Також начальник прикордонного загону повідомив, що вони оперували даними про перетин держкордону обвинуваченим – молдаванин опинився на території України, пройшовши 150 метрів. Коли ж його впіймали, іноземець зізнався: працює на сміттєзвалищі поблизу кордону Молдови та України. У суді молдаванин додав, що виконував прохання приятеля, який попросив зустріти громадянина і показати йому дорогу.

Феміда призначила іноземцю рік тюрми. При цьому суд зарахував йому один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі і звільнив з-під варти. Адже неповнолітній обвинувачений рік відсидів в Ізмаїльському слідчому ізоляторі поки тривало розслідування.

Коханий у багажнику

Насамкінець розбавимо добірку вироків лайтовою історією про кохання з присмаком злочину. У серпні 2023 року громадянка Чехії Альона Я. планувала виїхати з України. До неї пасажиром попросився її співмешканець, громадянин України Олександр М. Чоловік зізнався, що самостійно не може покинути країну.

Пара ухвалила нестандартне рішення: облаштувала у багажнику автівки BMW на чеських номерах тайник, який закривався пластиковою кришкою. Туди й заліз коханий іноземки.

На пункті пропуску «Лужанка» Закарпатської області працівники Державної прикордонної служби натрапили на «знахідку» у багажнику громадянки Чехії. Після чого жінка зчинила лемент, намагалася відбити свого коханого у прикордонників та поліції. Вона також заважала поліції вилучити її автомобіль – лягла під передні колеса. Коли ж правоохоронці вийшли з салону, жінка швидко добралася до керма і на великій швидкості покинула контрольно-пропускний пункт, пошкодивши шлагбаум. Розшукати порушницю вдалося серед поля: чешка спала в автівці, яка заглухла.

Суд призначив громадянці Чехії чотири роки позбавлення волі, які замінив на рік іспитового терміну. Її судили за незаконне переправлення особи через державний кордон і опір правоохоронцям.

Що цікаво: коханий чешки Олександр М. відбувся невеликими адмінштрафами: 8,5 тис. грн за спробу незаконно перетнути державний кордон і 5,1 тис. грн за злісну непокору прикордонникам.

Віталій Тараненко, «Главком»