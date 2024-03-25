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Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Піхота окупантів безуспішно атакувала поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області

Російські загарбники нещодавно просунулися на захід від Бахмута, на південний захід від Донецька та поблизу Авдіївки. Водночас українські війська утримують позиції поблизу Орлівки, попри заяви про просування росіян на захід від Орлівки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

24 березня тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Позиційні бої точилися в районі Синьківки, Тернів і Ямполівки, Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Російські війська нещодавно підтвердили просування на північний захід і південний захід від Бахмута під час позиційних боїв. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Богданівки і на північ від Кліщіївки.

Російські блогери стверджували, що російські війська просуваються ближче до Часового Яру з боку Іванівського (на захід від Бахмута). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Роздолівки, Веселого та Спірного, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Російські сили нещодавно підтвердили незначне просування поблизу Авдіївки на тлі позиційних боїв у цьому районі 24 березня. Геолокаційні кадри показують, що російські сили нещодавно підтвердили наступ на захід від Тоненького. Геолокаційні кадри показують, що українські війська утримують позиції поблизу Орлівки, незважаючи на нещодавні російські заяви про просування росіян на захід від Орлівки.

Російські блогери стверджували, що російські війська просуваються в напрямку Семенівки та Уманського (на захід від Авдіївки, поблизу Невельського (на захід від Авдіївки) та в межах Первомайського (на південний захід від Авдіївки). Позиційні бої тривали поблизу Бердичів та Яснобродівки.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на південь від Новомихайлівки. Позиційні бойові дії тривали в районі Красногорівки та Георгіївки, Новомихайлівки, Побєди та Костянтинівки.

24 березня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на захід і південний захід від Старомайорського, хоча ISW не знайшов візуальних доказів цього твердження.

24 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового. Російські блогери стверджували, що російські сили просунулися до двох кілометрів на північний захід від Вербового протягом останніх кількох днів, але ISW не знайшов візуального підтвердження цієї заяви.

Українські офіційні особи заявили, що 24 березня російська піхота безуспішно атакувала поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області.

Теги: війна Генштаб фронт наступ

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