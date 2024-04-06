У Білгороді була оголошена ракетна небезпека: пролунали вибухи (фото, відео)
У декількох будинках в Білгороді було вибито вікна
Сьогодні, 6 квітня, зранку у Білгороді та області була оголошена ракетна небезпека. Згодом пролунали вибухи. Про це повідомляє ТАСС.
Російський паблік написав, що у декількох будинках в Білгороді було вибито вікна.
Також пошкоджено басейн та автомобілі.
Нагадаємо, що у місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. Уночі розпочалася евакуація людей із міста.
Причина прориву греблі наразі невідома, розмір діри у Старому місті збільшується, між тим саму дамбу намагаються зміцнити.
Російські медіа зазначають, що вода стала заливати щонайменше два десятки населених пунктів Оренбурзької області.
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