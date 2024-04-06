У Білгороді була оголошена ракетна небезпека: пролунали вибухи (фото, відео)

У декількох будинках в Білгороді було вибито вікна

Сьогодні, 6 квітня, зранку у Білгороді та області була оголошена ракетна небезпека. Згодом пролунали вибухи. Про це повідомляє ТАСС.

Російський паблік написав, що у декількох будинках в Білгороді було вибито вікна.

Також пошкоджено басейн та автомобілі.

Нагадаємо, що у місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. Уночі розпочалася евакуація людей із міста.

Причина прориву греблі наразі невідома, розмір діри у Старому місті збільшується, між тим саму дамбу намагаються зміцнити.

Російські медіа зазначають, що вода стала заливати щонайменше два десятки населених пунктів Оренбурзької області.