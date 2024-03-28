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Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні
Британські танки Challenger 2 успішно використовували під час війни в Іраку 2003-го року
фото з відкритих джерел

Серед основних проблем Challegner 2 – недостатня мобільність та відсутність додаткового динамічного захисту

Британські танки Challenger 2, які ЗСУ отримали від Британії, не годяться для реалій російсько-української війни. Це у своїй публікації доводить оглядач Forbes Девід Акс.

Аналітик підкреслює, що британська армія має в строю виключно танки Challenger 2. Його успішно використовували під час війни в Іраку 2003-го року. Однак для України Challenger 2 не підійшов через цілий ряд чинників.

Зокрема, Challegner 2 не мобільні, на них відсутній додатковий динамічний захист, вони мають нарізну гармату, яка потребує окремих боєприпасів, а також кількість переданих танків – занадто мала.

Британський танк має двигун на 1200 к.с., що є недостатнім для 71-тонної машини. Тому вони часто загрузають у мʼяких ґрунтах української землі. Якщо танк застрягне прямо на полі бою, то буде вразливим, бо підігнати техніку для евакуації буде складно.

Щодо бронювання, то динамічний захист у цього танка розміщений лише на нижній лобовій деталі та на бортах корпусу. Саме ці місця є найвразливішими на полі бою.

Водночас 120-мм нарізна гармата L30 потребує особливих боєприпасів, тому що інші західні машини мають гладкоствольну гармату. Таким чином, українська армія повинна мати окрему логістичну лінію для матеріально-технічного забезпечення.

Окрім цього, дана гармата має ресурс приблизно 500 пострілів, а це втричі менше, ніж у гармати L44, яка встановлена на Leopard 2.

Нагадаємо, з менш ніж 100 танків Leopard 2, що перебувають на озброєнні України, щонайменше 26 були виведені з ладу. Інші ж не можуть бути використані ЗСУ через проблеми з їхнім ремонтом і технічним обслуговуванням.

До слова, сухопутні війська Росії з початку війни та до 25 січня 2024 року втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків та 4900 інших бойових броньованих машин.

Теги: війна військова техніка танки Велика Британія озброєння

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