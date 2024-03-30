«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»

БпАК великої дальності «Сич» здатен подолати відстань до 200 кілометрів, знаходячись у повітрі понад дві годин і забезпечуючи при цьому якісну фотозйомку

Воїни отримали безпілотний авіаційний комплекс «Сич»

Мілітарна ініціатива «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» передала бійцям Головного управління розвідки, що боронять Запорізький напрямок надпотужну пташку – безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Сич». «Пташка» допоможе боронити Запорізький напрямок.

Раніше очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов наголошував, що «Сичі» використовуються для ведення розвідки у глибокому тилу противника, а також завдання ударів по точковим цілям ― бронетехніці, невеликим фортифікаційним спорудам та групам особового складу ворога.

«Безпілотна система «Сич» використовується нами вже досить тривалий проміжок часу. Вона показала себе як надійна і смертоносна зброя», – розповів Кирило Буданов.

Такі «пташки» мають високі тактико-технічні характеристики. БпАК великої дальності «Сич» здатен подолати відстань до 200 кілометрів, знаходячись у повітрі понад дві годин і забезпечуючи при цьому якісну фотозйомку. Це означає, що безпілотник може здійснювати розвідку у глибокий тил окупованих територій, а подекуди навіть на територію прикордонних областей Росії.

«Працює «Сич» у глибокому тилу противника, і вдень, і вночі. Обладнана чудовою системою зв’язку та має певні хитрощі, які дозволяють «дурити» російські РЕБи. На фронті їх не багато, але вони є і вже довели свою ефективність під час проведення розвідки та ураження ворога зокрема й на тимчасово окупованих територіях України», – зазначив командир ударно-аеророзвідувальної групи на псевдо «Марат» при отриманні БпАК.

За словами захисників, допомога від великих компаній суттєво важлива, тому що війна зараз на дуже високому технологічному рівні.

«Нам не треба відставати від ворога в цьому плані. Такі засоби, як «Сич» допоможуть зібрати максимально важливу інформацію стратегічного рівня про те, що відбувається в тилу противника. Всі ці дані ми використовуємо у подальшій роботі і в кінцевому результаті – зберігаємо життя наших воїнів та якісно виконуємо бойові завдання», – додав «Марат».

Нагадаємо, від початку великої війни Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на підтримку військових та цивільних понад 7,6 млрд грн.