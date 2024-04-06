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Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну – Зеленський
фото: скріншот з відео

Зеленський персонально відзначив тих, які особливо проявили себе цими днями, допомагаючи зберегти життя після російських ударів

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення подякував кожному, хто працює після російських обстрілів, хто допомагає людям, хто розбирає завали, відновлює нормальне життя.

«Важливі слова вдячності – за сьогодні й за цей тиждень. Вдячність усім, хто в Харкові, в Запоріжжі, на Одещині. Херсонщина. Миколаївщина. В Донецькій області та в усіх прикордонних громадах. Хто працює після російських обстрілів, хто допомагає людям, хто розбирає завали, відновлює нормальне життя. Усі наші рятувальники ДСНС України, медичні працівники, поліцейські, енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби наші, волонтери. Кожному й кожній, хто береже нормальність життя, я дякую.

Минулої ночі та сьогодні вдень – чергові російські удари по Харкову. Жорстокі, підлі обстріли. Майже з усього, що вони мають: зенітні ракети, потім «шахеди», авіабомби.

Одещина – черговий ракетний удар.

Запоріжжя – просто підлий удар напередодні. Постраждали там, зокрема, і журналісти, які були на місці, фіксували наслідки першого удару, коли він відбувся. І потім відбувся повторний удар. Зараз досі в реанімації кореспондентка агенції «Укрінформ» Ольга Звонарьова. Була також поранена кореспондентка ТСН Кіра Овес. Я бажаю їм та всім іншим постраждалим якнайшвидшого одужання», – сказав Зеленський.
 
Президент України наголосив, що Україна відповість Росії на кожен обстріл, на кожен прояв терору проти українських людей і держави.

 «Зараз я хочу персонально відзначити тих наших людей, які особливо проявили себе цими днями, допомагаючи зберегти життя після російських ударів.

Запоріжжя – це рятувальники Борис Сердюк, Дмитро Бородатий, Олександр Куленко, наші поліцейські Андрій Грачов та Михайло Малахов. Вони одними з перших прибули й надавали допомогу навіть попри повторний удар. Працівники швидкої Запоріжжя Олена Кострюкова, Ярослав Бардаков та Олена Стариковська. Я дякую вам!

Харків – наші рятувальники Віталій Школа, Володимир Тишков, Максим Ашимхін та Максим Василега, працівники «екстренки» Маргарита Артеменко й Олександр Байрачний, наші поліцейські Руслан Османов та Роман Шаповалов. Я дякую всім вам і вашим колегам!

Кожного тижня є за що відзначити працівників на Херсонщині. ДСНС України, зокрема пожежники, наші рятувальники Артем Ковальчук та Дмитро Пришко, Олексій Федько. Сержанти поліції Сергій Дрозд та Богдан Кот. Дякую всім лікарям, усім медичним сестрам і братам, усім волонтерам, які підтримують медицину Херсонщини. А особливо за цей тиждень заслуговують на вдячність Юрій Шашкін, Вікторія Ганжа, Оксана Горбань. Дякую!», – наголосив Зеленський.

Очільник України зауважив, що українська державна стійкість складається з фаховості та відданості справі саме таких людей по всій країні, як вище зазначені.

«Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну та дійсно бачив, які просто героїчні наші люди, бачив, як українці захищають свою державу, свої міста і села, як відновлюють життя попри все, і як знищують окупанта. Бо Росія саме на це заслуговує – Росія заслуговує на те, щоб програти. Усім заслуговує, що вона робить. Усім своїм терором», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент подякував кожному українському воїну, який б’ється заради України: «Дякую всім, хто працює, щоб Україна могла вистояти і перемогти. Дякую всім, хто дбає про ближнього та всю Україну».

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Теги: Запоріжжя Україна рятувальники президент Офіс президента ДСНС Володимир Зеленський Харків українці війна

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