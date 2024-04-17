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У російському Воронежі пролунали вибухи: виникла пожежа (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У російському Воронежі пролунали вибухи: виникла пожежа (відео)
Жителі Воронежа чули вибухи у місті
фото: скріншот з відео

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що нібито силами ППО і засобами РЕБ над Воронежем виявлено і знешкоджено український БПЛА

Ввечері, 17 квітня, у Воронежі, Росія, пролунало декілька вибухів. Внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Місцеві жителі Воронежа заявили, що сьогодні ввечері у місті пролунали звуки вибухів.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що нібито силами ППО і засобами РЕБ над Воронежем виявлено і знешкоджено український БПЛА.

«За попередніми даними, під час падіння безпілотника пошкоджено промислову будівлю. Зараз на місці події працюють співробітники оперативних служб. Туди ж виїхали представники уряду регіону та адміністрації міста», – йдеться у повідомленні.

У мережі пишуть, що пожежа виникла на складі з пальним.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом. Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа.

Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

Теги: безпілотник війна росія вибух

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