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ЗСУ збили один з найдорожчих російських безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ збили один з найдорожчих російських безпілотників
Російський дрон «Форпост» є аналогом турецького Bayraktar
фото з відкритих джерел

Вартість дрона становить близько $7 млн

Українські сили протиповітряної оборони збили над акваторією Чорного моря російський дрон «Форпост». Він є одним з найдорожчих безпілотників ворога. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За словами речника, сьогодні, 1 квітня, росіяни вкотре намагалися завдавати ударів по українських об'єктах інфраструктури. Зокрема, вони застосовували ракети Х-59.

«Але це ще не все. Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить хорошу ціль. Такі цілі у нас бувають не часто, але нам таки вдалося вразити один з найдорожчих ударних безпілотників типу «Форпост», – зазначив спікер.

За словами військового, вартість такого дрона становить близько $7 млн. Ціль знищила одеська зенітна ракетна бригада над Чорним морем.

Євлаш уточнив, що безпілотник може нести різне бойове навантаження і протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення.

Дрон є аналогом Bayraktar, оскільки він досить великий, може вести розвідку та нести дві ракети або інше озброєння для знищення наземних цілей.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів тригодинну нараду з військовими та урядовцям. Ключовою темою засідання стало питання дронів та РЕБ. 

Нагадаємо, росіяни посилюють захист, щоб протидіяти українським безпілотникам, однак навряд чи їм вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в необхідному масштабі.

До слова, інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом.

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Теги: війна ЗСУ Повітряні сили ЗСУ безпілотник дрон

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