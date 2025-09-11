Перший російський «культурний дрон» долетів до Лондона

Королівська опера відчиняє свої двері… улюблениці Путіна Анні Нетребко попри протести

У той час як американські солдати розстеляють червоний хідник Путіну на Алясці, британська Королівська опера свої двері відчиняє російській оперній співачці Анні Нетребко. Тій самій, яка на тимчасово окупованому Донбасі пожертвувала кошти на тамтешню оперу і передала сертифікат сепаратисту Олегу Царьову. Більше того, вона була колишньою довіреною особою Путіна на виборах у 2012 році.

За її участі сьогодні, 11 вересня, відкривається новий оперний сезон у Лондоні в опері Джакомо Пучіні «Тоска». Усі квитки на її виступи вже розпродані.

Після відмови західних сцен у співпраці з Нетребко після повномасштабного вторгнення, нині вона знову повертається на визнані міжнародні культурні майданчики.

Це створює небезпечний прецедент і може прокласти шлях й іншим російським «культурним митцям внє політики» за кордон.

Як керівник опери відреагував на протести та звернення?

Українські активісти і посольство України у Великобританії кілька місяців намагаються зробити все можливе, щоб Нетребко не виступила у Лондоні. Українці разом з британцями протестували під Королівською оперою. У серпні понад 50 українських діячів культури, а також політики Великої Британії, Франції та Нової Зеландії підписали листа з вимогою вилучити виконавицю з програми. Серед них Сергій Кислиця, Андрій Курков, Гелен Кларк та британський депутат Алекс Собель, Сергій Жадан, Мстислав Чернов.

А посол в Британії Валерій Залужний писав колонку в Daily Mail про культурну зброю Кремля: «Її виступу будуть аплодувати не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі. Сподіваюся, у Британії це усвідомлюють та розуміють, що повернення таких фігур – це так чи інакше виправдання російської війни проти України та зневажання пам'яті тисяч загиблих українців».

Протести проти виступу Нетребко у Лондоні фото з фейсбук Supportukraine.uk

Натомість усі зусилля виявилися безрезультатними: Королівська опера не тільки розпочинає сезон виступами Нетребко. На сайті опери вже анонсований її виступ у червні наступного року разом із російським піаністом.

У відповіді на лист британської активістки Талії Старк, яка вимагає скасування виступу Нетребко, директор Королівської опери Алекс Бірд відповів: «Рішення щодо участі артиста ніколи не приймаються легковажно, і ми усвідомлюємо чутливість цих питань, особливо в контексті поточних геополітичних подій. Наша мета – завжди знаходити баланс між художньою цілісністю, свободою вираження поглядів та нашою відповідальністю як культурної інституції. Хоча перетин мистецтва та політики є складним, Анна публічно висловлювалася проти війни, незважаючи на особисті ризики, і ми вважаємо, що з цієї та інших причин її включення є правильним рішенням».

У Королівській опері вірять Нетребко, яка у березні 2022 року написала пост із засудженням російської агресії. Мовляв, вона живе в Австрії, має австрійське громадянство і після початку повномасштабної війни до Росії більше не їздила. Але там дипломатично замовчують не лише той факт, що у 2014 році Нетребко пожертвувала мільйон рублів Донецькому оперному театру на окупованій Росією українській території. А й те, що вона після вручення сертифікату позувала з прапором незаконного військового формування разом з сепаратистом Олегом Царьовим. Його в Україні підозрюють у держзраді. Проросійський політик з’явився з окупаційними військами і поширював пропаганду тоді, коли вони наступали на Київщину 2022 року.

Підозрюваний у держзраді Олег Царьов та Анна Нетребко фото: change.org

Саме цю фотографію українські активісти клеїли поряд з афішами Нетребко в Лондоні.

Афіша з виступу Нетребко у Лондоні (справа) і плакат українських активістів (зліва) фото з фейсбук Supportukraine.uk

Хто ж спонсорує оперу?

Такий непохитний захист Нетребко українські активісти пояснюють тим, що російські гроші взяли гору над цінностями. Серед спонсорів опери можуть бути й росіяни, і саме вони лобіюють виступ експутінської довіреної особи Нетребко. Крім того, на заходи за участі Нетребко любить ходити багата російська публіка за кордоном.

Засновниця організації Campaign for Ukraine і організаторка протестів проти виступів Нетребко у Лондоні Олена Іващенко разом з іншими українськими активістами досліджує джерела фінансування російських митців у Британії. Вона стверджує, що часто за концертами, виступами чи виставками росіян, які публічно відмежувалися від російської агресії, стоять російські фонди.

«Досліджуючи кейс Анни Нетребко, ми виявили, що багаторічним спонсором Royal Opera House є Tsukanov Family Foundation, а її засновник Ігор Цуканов входить до ради директорів театру. Ми зробили офіційний запит із проханням надати список спонсорів постановки «Тоска», однак досі не отримали відповіді. Це не поодинокий випадок. У травні ми пікетували відкриття виставки іншого російського пропагандиста Гоші Рубчинського в Somerset House. Виставку організувала платформа Apolitical, яку фінансує російський бізнесмен Андрій Третьяков, що мешкає в Лондоні. Все це викликає обґрунтовані підозри у фінансовому впливі, який російські гроші можуть мати на рішення британських культурних інституцій», – говорить Олена Іващенко, засновниця Campaign for Ukraine.

Олена Іващенко, засновниця Campaign for Ukraine, на протесті проти виступу Нетребко у Лондоні фото надане Оленою Іващенко

Що чекати від культурного контрнаступу Росії?

Повернення Нетребко на британську сцену відбувається через два дні після того, як перші російські шахеди атакували Польщу. У серпні їй вдалося виступити на фестивалі Пуччіні в Торре-дель-Лаго в Італії. Торік німецький диригент Мікаель Гюттлер позивався до українських активістів із руху No Netrebko, які виступають за скасування концертів Нетребко у Німеччині, але програв. Натомість це не завадило новому керівництву Берлінської опери поновити з нею контракт. Тож цьогоріч вона вже мала виступи у Берліні.

До цього виступи медійних зірок «вєлікой русской культури» вдавалося скасовувати. Ще місяць тому українські активісти в Італії, італійські симпатики України та завдяки заявам української влади вдалося запобігти концерту путінського друга і диригента Гергієва на фестивалі Un’Estate da RE. Погрози протестами, викуп українцями квитків на концерт і консолідація зусиль змусила знану в Італії сцену скасувати концерт путініста, який відверто підтримував російську агресію.

Щойно у Греції скасували концерт пропутінського піаніста Дениса Мацуєва, який ніколи не приховував своєї симпатії до російського диктатора. Його виступ із Афінським державним оркестром був запланований на 21 листопада, але оркестр вирішив змінити програму «з огляду на останні міжнародні події».

Тріумфальна хода Нетребко по відомих оперних сценах легітимізує Росію на міжнародній сцені.

Ігор Соловей, директор Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки каже: «Немає сумнівів у тому, що після Нетребко на європейські сцени прориватимуться й інші російські культурні діячі, які підтримують війну. А вони, як відомо з практики, завжди йдуть попереду російських танків чи шахедів. Тому не можна створювати прецедентів і легалізувати дії Кремля».

Спроби прориву на міжнародну сцену не припинялися в кожній країні Європи і відбуваються і зараз менш відомими «культурними солдатами» путінської армії. У тій самий британській столиці в Somerset House у травні зробили виставку Гоші Рубчинського – російського дизайнера і фотографа, який підтримував анексію Криму і випустив фотоальбом «Крим.Діти» вже після російської окупації півострова.

Крім самої Нетребко, у Королівську британську оперу запрошують солісткою іншу росіянку – Крістіну Мхітарян, яка живе в Росії. Вона співає в опері Чайковського «Євгеній Онегін».

«Британці попри вагому підтримку України не розуміють, чому це небезпечно. Деякі навіть говорять, що не всі росіяни – погані і, може, ви, українці, навчите їх чинити спротив? Тільки коли проводиш їм паралелі і питаєш, чи запросили б ви у Другу світову виступати у Лондон німецьку співачку, тоді приходить якесь усвідомлення», – розповідає Олена Іващенко.

Виступ Нетребко у Британії – ще один прицільний удар по західній культурі. В той час, як у Києві буквально Росія дронами пошкодила British Council – головну британську культурну інституції за кордоном. Російський посол у Британії Андрій Келін після цього в ефірі одного з пропагандистських каналів заявив: «У найближчий час вона не зможе функціонувати. Для нас це може й добре. Ми прекрасно розуміємо, що таке Британська Рада».

Українці прекрасно розуміють вплив і наслідки «вєлікой русской» культури. Але і тут нам варто шукати союзників на Заході: українські об’єднання та місцевих політиків, журналістів і активістів, які підтримують Україну і розуміють, що російські митці своїми масованими атаками можуть зруйнувати спочатку їхню культуру, а потім і будинки. І перший російський «культурний дрон» вже влучив у ціль.