Британія анонсувала додаткові санкції проти Росії

glavcom.ua
Раніше уряд Великої Британії знизив цінову стелю на нафту
фото: Transparency International

За словами британського міністра, повідомлення про санкції зʼявиться «найближчим часом»

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що нові обмеження проти Російської Федерації буде оголошено «найближчим часом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SkyNews.

Леммі зазначив, що уряд Великої Британії вже багато чого зробив, зокрема знизив цінову стелю на нафту, що, на його думку, було необхідно. Міністр також заявив, що Британія брала участь у «найбільшому пакеті санкцій у світі проти військової машини Путіна». «Я не можу коментувати подальші санкції, але дуже скоро ви побачите оголошення», – каже він.

Нагадаємо, Європейський Союз працює над 19-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження можуть потрапити енергетика та фінансові послуги.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій, щоб запобігти обходу вже чинних обмежень проти Росії. Цей інструмент дозволить впливати на треті країни, які допомагають Москві уникати санкцій.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 23 серпня підписав два укази про санкції. Перший стосується синхронізації з санкціями Канади, а інший – санкції проти 28 громадян різних країн, які допомагають РФ.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі.

Теги: Велика Британія санкції росія

