Убивця Парубія ненавидів Україну і підтримував росіян іще з 2014 року – розслідування

Михайло Сцельніков ділився в чатах планами виїхати з України та шукав шляхи для цього

Михайло Сцельніков звинувачував Україну в ракетному обстрілі Краматорська та в інсценуванні трагедії в Бучі

52-річний Михайло Сцельніков, який зізнався у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, задовго до зникнення сина ненавидів Україну, шукав контактів з російськими спецслужбами і хотів втекти за кордон. Як інформує «Главком», про це йдеться в розслідуванні, опублікованому на YouTube-каналі «Телебачення Торонто».

Журналісти дослідили відкриті та публічні коментарі і дописи Михайла Сцельнікова в соцмережах та знайшли його появу у чатрулетках російських блогерів.

Так, убивця Андрія Парубія раніше користувався сторінкою в російській соцмережі «Вконтактє». Там він був зареєстрований під іменем Алєксандр Пушкін, дослідили журналісти.

У 2015 році Михайло Сцельніков називав російсько-українську війну громадянською. Також поширював російську пропаганду і був підписаний на сторінку проросійського політика Анатолія Шарія.

У листопаді 2022 року львів’янин Михайло Сцельніков «засвітився» в стрімі російського блогера. Під час ефіру він сказав, що це Україна, а не Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську в квітні того року, унаслідок чого загинула 61 людина.

«Те, що ви говорите, я чудово знаю – звідки ракета і що за ракета. Логічно, що це, скоріше за все, була наша ракета», – говорить російською мовою на відео Михайло Сцельніков.

Також у цьому стрімі він підтримав версію російської пропаганди про те, що жодних вбивств цивільних людей в Бучі під час окупації і виходу росіян з міста не було, мовляв, це постановка від української влади.

«Я спочатку уважно послухав наших, подивився відео, потім послухав ваших. Наші говорять, що от прийшли росіяни, цивільних людей повбивали. Росіяни кажуть, що ні-ні-ні, вони відходили і все було окей, це потім позвозили трупи. Може, людина від ковіду померла чи від туберкульозу. Руки зв’язали і поклали», – розмірковує Михайло Сцельніков.

Шукав контакту з росіянами

У телеграмі Михайло Сцельніков назвався Колєю Скворцовим, читав російські канали і залишив понад дві тисячі коментарів.

Ось лише кілька коментарів Михайла Сцельнікова, що демонструють його політичні погляди:

«Росіяни прийшли за нашими крадіями з влади, а не за нацією»;

«Сталіна не чіпай – той хоч і диктатором був, але не такий нікчемний, як зелебоби зі своєю зграєю»;

«Що для мене ця держава? Ні-..-я. Із задоволенням здам паспорт і з..бусь подалі».

Михайло Сцельніков не просто лишав коментарі проти України в російських телеграм-каналах, а й активно шукав зв’язку з росіянами. Наприклад, у вересні 2023 року в російському каналі «Вова зі Львова» він питав в автора, як з ним зв’язатися, бо мав «цікаву інформацію про спільного знайомого зі Львова».

Ненавидів Революцію Гідності

Михайло Сцельніков ненавидів Революцію Гідності та її учасників, близько 100 разів згадував Майдан в своїх коментарях, зокрема ішлося про Андрія Парубія та Олега Тягнибока.

Так, він писав, що Майдан перетворив Україну в тоталітарну державу, «закрив усім рота та опозиційні партії». А ще стверджував, що «сірник війни запалив Майдан»: «Жили собі нормально. Мир, долар по 8, комуналка дешева, цілісність України. Але ні, треба було знайти пригоди на свою ж..пу».

Також він з агресією згадував про українських політиків: «В якому окопі можна побачити Олежку Тягнибока? А Андрюшку Парубія? Нехай відправляють на передок тих, хто найбільше кричав про москалів – Парубія, Тягнибока, Білецького, Михальчишина».

Окрім того, у березні 2024 року в одному з чатів Михайло Сцельніков називав героєм вбивцю одеського активіста Дем’яна Ганула і звинувачував у мародерстві Сергія Стерненка і Сергія Притулу.

Хотів використати сина

Також Михайло Сцельніков ділився в чатах планами виїхати з України та шукав шляхи для цього. Він навіть був готовий використати для цього зникнення сина під час боїв за Бахмут.

«Народе, хто може проконсультувати? Ситуація така. Загинув син в Бахмуті, це за словами тих, з ким служив. Офіційно – зниклий безвісти. Можу я виїхати з України чи ні?», – писав він в одному проросійському каналі в квітні 2023 року.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Зокрема, львівська письменниця Олена Чернінька вийшла з першою публічною заявою після повідомлення про затримання її колишнього чоловіка Михайла Сцельнікова. Вона зазначила, що затриманий майже не спілкувався з загиблим сином, а коли син вирішив йти на війну, то вони посварились, ба більше, полеглий воїн Михайло-Віктор Сцельніков заблокував батька, бо мали різні позиції.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.