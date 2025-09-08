Сили оборони вразили російську нафтоперекачувальну станцію

Бровді повідомив про нові удари про нафтопереробній галузі РФ

У ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Володимирській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді.

«НПС «Второво», Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., РФ)трошки попсулася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід)», – йдеться у повідомленні.

«Второво» – це інфраструктурний об'єкт ПАТ «Транснефть», російської компанії-оператора магістральних нафтопроводів, призначений для прийому, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня на Ільському нафтопереробному заводі, розташованому у Краснодарському краї Росії, виникла пожежа після атаки дронів. За попередніми даними, БпЛА уразили об'єкти заводу, що призвело до загоряння та пошкодження виробничих потужностей.

Як повідомлялося, підрозділи Збройних Сил України в ніч на 7 вересня завдали ударів по низці важливих військових та нафтових об'єктів на території Російської Федерації. Операція була направлена на зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістики.

До слова, Російській Федерації вистачить її рентабельних підтверджених запасів нафти на 25 років.