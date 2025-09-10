Головна Світ Економіка
У Росії закриваються АЗС через дефіцит бензину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Росії закриваються АЗС через дефіцит бензину
Особливо складна ситуація для незалежних АЗС, які не мають власних потужностей з видобутку та зберігання пального
Причини кризи постачань, на думку російських експертів, нібито пов'язані із сезонним підвищенням попиту на пальне

У Росії спостерігається дефіцит бензину в більш ніж 10 регіонах, що спричиняє закриття незалежних автозаправних станцій (АЗС). 

Російські ЗМІ з посиланням на Незалежний паливний союз пишуть, що локальні проблеми з поставками пального раніше спостерігалися на Далекому Сході та в Саратовській області, але тепер дефіцит відзначається також у Нижегородській, Ростовській та Рязанській областях, а також у Криму.

За словами президента НПС, ситуація може призвести до закриття деяких заправок через відсутність пального. Власники місцевих АЗС зазначають, що деякі нафтопереробні заводи не відвантажують бензини АІ-92 та АІ-95 вже кілька тижнів.

Однією з основних причин дефіциту є «сезонне підвищення попиту на пальне через зростання активності туризму, а також ріст цін на оптові партії бензину», що погіршує ситуацію.

Особливо складна ситуація для незалежних АЗС, які не мають власних потужностей з видобутку та зберігання пального. Вони змушені купувати бензин на біржі, де ціни продовжують зростати.

Зазначимо, криза з пальним загострилася на тлі регулярних українських ударів по НПЗ та інших нафтових об'єктах. Низка регіонів вже запровадили обмеження на продаж бензину, біржова ціна якого досягла рекордного максимуму. Системний аналітик Євген Істребін зазначив, що подібне спостерігається після атак українських дронів по Рязанському та Новокуйбишевському нафтопереробним заводам. Й в умовах дефіциту, який вже й так був раніше, ціни полетіли ракетою вгору.

Як повідомлялось раніше, у двох великих містах Росії – Москві та Саратові – спостерігається гостра нестача високооктанового палива марки АІ-95. Ситуація призвела до того, що на низці автозаправних станцій цей вид палива повністю відсутній.

Теги: росія бензин пальне

