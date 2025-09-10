У Греції скасовано концерт російського піаніста, який є другом Путіна

Згідно з повідомленням, Мацуєва замінить інший соліст

В Афінах, Греція, скасовано виступ російського піаніста Мацуєва, який мав відбутися 21 листопада. Афінський державний оркестр вирішив «скоригувати свою програму з урахуванням останніх міжнародних подій». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Афінський державний оркестр оголосив про скасування концерту відомого російського піаніста Дениса Мацуєва. Згідно з повідомленням, росіянина замінить інший соліст.

Музикант відомий своїми дружніми стосунками з російським диктатором Володимиром Путіним і підтримкою політики Кремля, зокрема щодо України. З цієї причини йому було заборонено виступати на Заході з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

У 2018 році піаніст отримав від Путіна орден пошани за заслуги в розвитку вітчизняної культури і мистецтва, а в лютому 2022 року його виступ з Віденським державним оркестром був скасований через вторгнення Росії в Україну. З того часу Мацуєв жодного разу не виступав перед західною аудиторією.

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний закликав скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко у Лондоні.

Як повідомлялося, у Британії закликають скасувати виступ російської оперної діви Анни Нетребко в Королівській опері Лондона у новому сезоні. З відкритим зверненням до керівництва опери виступили 50 культурних, політичних і громадських діячів як з України, так і світу. Серед підписантів – заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, письменники Андрій Курков і Сергій Жадан, а також представники британського політикуму, громадськості та діаспори.