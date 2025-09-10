Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Греції скасовано концерт російського піаніста, який є другом Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Греції скасовано концерт російського піаніста, який є другом Путіна
Денис Мацуєв відомий своїми дружніми стосунками з Володимиром Путіним
фото: ura.news

Згідно з повідомленням, Мацуєва замінить інший соліст

В Афінах, Греція, скасовано виступ російського піаніста Мацуєва, який мав відбутися 21 листопада. Афінський державний оркестр вирішив «скоригувати свою програму з урахуванням останніх міжнародних подій». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Афінський державний оркестр оголосив про скасування концерту відомого російського піаніста Дениса Мацуєва. Згідно з повідомленням, росіянина замінить інший соліст.

Музикант відомий своїми дружніми стосунками з російським диктатором Володимиром Путіним і підтримкою політики Кремля, зокрема щодо України. З цієї причини йому було заборонено виступати на Заході з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

У 2018 році піаніст отримав від Путіна орден пошани за заслуги в розвитку вітчизняної культури і мистецтва, а в лютому 2022 року його виступ з Віденським державним оркестром був скасований через вторгнення Росії в Україну. З того часу Мацуєв жодного разу не виступав перед західною аудиторією.

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний закликав скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко у Лондоні.

Як повідомлялося, у Британії закликають скасувати виступ російської оперної діви Анни Нетребко в Королівській опері Лондона у новому сезоні. З відкритим зверненням до керівництва опери виступили 50 культурних, політичних і громадських діячів як з України, так і світу. Серед підписантів – заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, письменники Андрій Курков і Сергій Жадан, а також представники британського політикуму, громадськості та діаспори.

Читайте також:

Теги: Греція росіяни путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі
Атака РФ на Польщу. Глава МЗС України розповів, які дії розв'яжуть руки Путіну
Сьогодні, 09:15
Зеленський про запрошення Путіна: «Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву»
Президент відреагував на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
4 вересня, 18:13
Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин та Лукашенко на військовому параді у Пекіні
Путін, Сі, Кім та Лукашенко вперше з’явилися разом на публіці (фото)
3 вересня, 13:14
Мерц під час конференції «коаліції охочих» запропонує Женеву як місце для майбутніх переговорів
Канцлер Німеччини назвав потенційне місце зустрічі Зеленського та Путіна
2 вересня, 20:00
Моді підкреслив, що співпраця Росії та Індії важлива не тільки для двох країн, але й для «глобального миру, стабільності та процвітання»
Моді звернувся із закликом до Путіна у Китаї
1 вересня, 12:49
Трамп знову порівняв війну в Україні з «дитячою бійкою»
Трамп, схоже, хоче бути османським падишахом
30 серпня, 22:15
Трамп після переговорів з лідерами ЄС та Зеленським дзвонив Путіну
Віцепрезидент США пояснив, чому європейські лідери відмовляли Трампа дзвонити Путіну
21 серпня, 03:18
Путін та Трамп, Анкоридж, Аляска, 15 серпня 2025 року
Трамп спробував, а Путін виграв
16 серпня, 09:35
Трамп також хоче у перспективі вийти на Велику угоду (Big Deal) з Путіним
Переговори на Алясці. Це не кульмінація, це лише початок
15 серпня, 13:10

Соціум

У Греції скасовано концерт російського піаніста, який є другом Путіна
У Греції скасовано концерт російського піаніста, який є другом Путіна
Міноборони РФ цинічно виправдалося за атаку дронів на Польщу
Міноборони РФ цинічно виправдалося за атаку дронів на Польщу
МЗС Польщі: знайдено вісім дронів і залишки ракети
МЗС Польщі: знайдено вісім дронів і залишки ракети
Підозрюваному у вбивстві українки в США загрожує смертна кара
Підозрюваному у вбивстві українки в США загрожує смертна кара
«Шахеди» залетіли у повітряний простір Польщі: головне за ніч
«Шахеди» залетіли у повітряний простір Польщі: головне за ніч
Вбивство українки у США: Трамп знову звинуватив демократів у зростанні злочинності
Вбивство українки у США: Трамп знову звинуватив демократів у зростанні злочинності

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua