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Італія відмовилась від концерту прокремлівського піаніста Романовського українського походження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Італія відмовилась від концерту прокремлівського піаніста Романовського українського походження
Романовський родом з Дніпропетровщини
фото з відкритих джерел

Романовський підтримує війну в Україні

В Італії скасували концерт проросійського піаніста українського походження Олександра Романовського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АРА.

Романовський мав виступити з концертом у Болоньї, але організатори та спонсори заходу відмовились від його участі.

Концерт був запланований на 5 серпня.

«Після скасування концерту, запланованого на 27 липня в Італії, близького до Кремля диригента Валерія Гергієва, тепер також скасовано концерт українського піаніста Олександра Романовського. Він мав виступити 5 серпня в Болоньї», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що рішення щодо скасування концерту оголосили мер Болоньї Маттео Лепоре та спонсори заходу.

У 2022 році Олександр Романовський грав на руїнах розбомбленого окупантами Драмтеатру у Маріуполі.

Сам Романовський у коментарі виданню заявив, що вважає свій виступ у знищеному російськими військами Маріуполі «знаком підтримки знедоленого народу на сході України» та «внеском у примирення».

Італія відмовилась від концерту прокремлівського піаніста Романовського українського походження фото 1

Після цього виступу піаніста відсторонили від посади професора Королівського музичного коледжу в Лондоні. 

Романовський – піаніст родом із Дніпропетровщини,  лауреат багатьох конкурсів, виступав в якості соліста з Королівським філармонічним оркестром.

Як відомо, 16  березня російські окупаційні війська скинули бомбу на Драматичний театр в центрі Маріуполя, де від обстрілів ховалась велика кількість містян. Видимий згори напис «Діти» біля стін будівлі не зупинив росіян від того, щоб цілеспрямовано скинути на Драмтеатр дві 500-кілограмові бомби. 

За даними видання АР, внаслідок удару загинули близько 600 людей. 

Також стало відомо про скасування симфонічного концерту під керуванням російського диригента Валерія Гергієва, який мав відбутися 27 липня в Казерті.

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Теги: концерт Олександр Романовський Маріуполь

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