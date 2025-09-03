Головна Країна Події в Україні
Британська розвідка назвала причини викрадення росіянами українських дітей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Британська розвідка назвала причини викрадення росіянами українських дітей
Британська розвідка вважає, що Росія розглядає викрадених українських дітей як джерело поповнення для російської армії
Понад 19,5 тис. українських дітей були примусово депортовані до Росії

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що, за даними розвідки, Росія викрадає українських дітей з тим, щоб згодом використати їх як мобілізаційний ресурс для своєї армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

У звіті британської розвідки, зазначається, що Росія призиває молодих українців до своєї армії одразу після досягнення ними 18-річного віку. Значну частину цих хлопців викрали ще дітьми з окупованих територій. За повідомленнями, деяких із них примушують брати участь у війні проти власного народу.

За даними українського уряду, понад 19,5 тис. українських дітей були примусово депортовані до Росії. За деякими відкритими джерелами, ця кількість сягає 35 тис. дітей. За оцінками, близько 6 тис. українських дітей були переселені до мережі таборів «з перевиховання», звідки їх відправляють до військових навчальних центрів після досягнення підліткового віку.

Британська розвідка вважає, що російське керівництво розглядає викрадених українських дітей як джерело як нинішнього, так і майбутнього поповнення для російської армії. Їхня можлива загибель у російській армії, ймовірно, не викличе значного спротиву в російському суспільстві, яке має обмежене уявлення про викрадення дітей, якщо взагалі знає про це.

Викрадення та примусовий призов дітей вписується в політику русифікації, яку Росія проводить на окупованих територіях з метою знищення української культури та ідентичності.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій. Її лист, як стверджується, був переданий перед самітом на Алясці, де Дональд Трамп зустрівся з Путіним. Про це повідомило видання Reuters, пише «Главком».

Як повідомили офіційні особи агентству Reuters, президент Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці.

До слова, Трамп і Путін зустрічалися майже три години на військовій базі США в Анкориджі, не досягнувши угоди про припинення вогню у війні в Україні.

