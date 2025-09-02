Терорист Гіркін закликав кремлівську пропаганду терміново сховати «мерзенне чудовисько» Януковича

Гіркін стверджує, що набагато краще було б, якби про існування Януковича просто забули

Окупант вважає, що російська пропаганда припустилася помилки, опублікувавши заяви Януковича

Російський терорист та так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) виступив з критикою на адресу Кремля через появу колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гіркіна.

Як зазначив терорист, російська пропаганда припустилася помилки, опублікувавши заяви Януковича, у яких він підтримує наративи про «погану Європу».

«Їй-богу, якби Янукович (або, як його називають, Януковоч) зараз виступив на підтримку Зеленського і України, він був би набагато кориснішим для нашої справи, ніж коли він виступає на підтримку тих тез, які озвучує наша пропаганда. Спеціально що, наші пропагандисти набирають все найогидніше, що тільки можна знайти в запасах, щоб воно транслювалося для людей, які їх ненавидять? Таке враження, що так. Вибирається все найогидніше, найнікчемніше, нікчемне і таке, що не має жодної перспективи, здатне викликати тільки ненависть – і виставляється на прапор», – заявив він.

Гіркін стверджує, що краще було б, аби Янукович взагалі не з'являлася в російському теле- і радіоефірі, а про його існування просто забули. «Я не знаю, хто дозволив Януковичу публікувати ці заяви. Краще, щоб це чудовисько, ця мерзенна істота взагалі не з'являлася в російському теле- і радіоефірі, щоб про нього забули назавжди. Це найкраще, що можна зробити», – додав окупант.

Нагадаємо, експрезидент-втікач Віктор Янукович вперше за тривалий час зʼявився в інформаційному просторі та опинився в центрі уваги через новий імідж, зокрема через нову «голівудську» посмішку. Українці не вслухались у слова втікача Януковича, а одразу пішли робити меми з його оновленою посмішкою. «Главком» зібрав добірку мемів на тему нових зубів Віктора Януковича.

Як відомо, у своїй першій за довгий час заяві, Янукович сказав, що начебто цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. Янукович долучився до кампанії звинувачення Європи у «роботі проти України».

До слова, Інститут вивчення війни вважає, що Кремль, ймовірно, присвятив публікацію відеозвернення Януковича до виступу Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва, щоб надати легітимності вимозі російського диктатора про зміну влади в Україні.