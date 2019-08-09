Рука Авакова та вуха Калєтніка. Чому Зеленський не звільняє губернаторів Порошенка

Володимир Зеленський досі не призначив голів облдержадміністрацій відразу у кількох областях

Йшов третій місяць правління Зеленського…

Поки активно триває віртуальний розподіл посад в майбутньому парламенті та уряді, команда Зеленського досі не закрила кілька вакансій, які вважаються чисто президентськими. Мова йде про позиції голів Харківської та Чернівецької облдержадміністрацій. Їх досі очолюють ставленики попереднього президента – Юлія Світлична та Михайло Павлюк відповідно. Причому останній з листопада минулого року є виконувачем обов’язків, після того як Петро Порошенко звільнив попереднього губернатора Олександра Фищука.

Павлюк наразі не єдиний з очільників ОДА, хто має статус «в.о.» – більшість з призначених указами нового президента теж поки не є повноцінними губернаторами. Це можна пояснити тим, що в Офісі президента досі триває кастинг на очільників областей, але в усіх інших регіонах, крім Харківщини та Буковини, принаймні були звільнені представники минулої влади. Світлична ж та Павлюк досі недоторкані. Що цікаво, обом їм по 35 років.

Юлія Світлична була креатурою колишнього голови Адміністрації президента Ігоря Райніна, якого вона і замінила, коли той пішов на підвищення до Києва. Вона неодноразово перемагала у всіляких «губернаторських» рейтингах, але скептики пояснювали це не її великими успіхами, а якраз близькістю до канцелярія Банкової. Проте харківський губернатор отримувала компліменти з вуст тодішнього посла США Марії Йованович, яка відмічала її добру репутацію в США і навіть чи то жартома, чи то всерйоз пропонувала в майбутні міністри оборони. У скандалах Світлична дійсно помічена не була, хоча їй доводилось співпрацювати з неоднозначним мером Харкова Геннадієм Кернесом. За даними джерел «Главкома», вона розглядала варіант балотуватись в Раду по 175-му округу проти екс-«регіонала» Володимира Кацуби, але, реально оцінивши свої сили, відмовилась від цієї ідеї (Кацуба в результаті і сам вщент програв кандидату від «Слуги народу»).

Юлію Світличну на посаді голови Харківської ОДА відстоює Арсен Аваков?

Під час візиту Володимира Зеленського до Харкова очікувалось, що на роль нового голови області він представить генерала-майора Вадима Слюсарева, який багато років працював на керівних посадах в Державній прикордонній службі. Він був одним зі спонсорів штабу Зеленського. Але, скоріше за все, чутки про причетність Слюсарева до «кришування» контрабанди у прикордонній області та робота помічником у екс-«регіонала» Артема Пшонки зіпсували йому новий кар’єрний виток. «Ми шукаємо в кожній області адекватних менеджерів, але я не розглядав цю людину (Слюсарева – «Главком») на посаду», – прокоментував тоді Зеленський майбутнє губернаторського крісла і додав, що інших кандидатур на нього нема. Таким чином, новий глава держави фактично благословив Світличну на подальше керування областю.

Вадим Слюсарев (зліва) виявився надто токсичною фігурою для Зе-команди

«Мабуть, Зеленський зрозумів, яка реакція могла би бути у суспільства в разі призначення Слюсарева, – пояснює харківський режисер та журналіст Володимир Чистилін. – Зараз йдуть торги, і явної потужної кандидатури, яка б влаштовувала всіх, нема, а Світлична, хоч і зі старої команди, є достатньо компромісною фігурою. До того ж, Арсен Аваков вважає, що Світличну треба лишати і лобіює її. В обладміністрації тим часом панує атмосфера невизначеності, там самі не знають, що буде далі. Задача ж не просто лишитись, а мати важелі контролю та впливу».

А ці важелі Світлична може втратити – новий президент вже звільнив кількох голів райдержадміністрацій Харківської області, призначених за часів Порошенка. Якщо ж вона нічого не буде контролювати (зокрема, місцевих силовиків), то подальше перебування на посаді може тільки завдати їй іміджевих втрат.

Політолог Володимир Карасьов, який родом з Харкова і досі цікавиться місцевою політикою, розповідає, що деякі харків’яни-кандидати приїжджали до Києва на співбесіду, але, на його думку, нова влада вважає, що головна проблема – це не Світлична, а мер Харкова Кернес.

«Притомна Світлична влаштовує, бо ні в чому не була замазана і дуже рівно провела каденцію, – вважає політолог. – Якби Порошенко виграв, вона навіть могла б претендувати на місце в Кабміні. Та й у нової влади тут нема прийнятного кандидата. Можливо, на руку Світличній грає і фактор Авакова. Коли Аваков сам був губернатором (2005-2010 рр. – «Главком»), у нього працював Райнін, тож вони давно добре знайомі. А Світлична – протеже Райніна».

Нинішній виконувач обов’язків голови Чернівецької ОДА – не така відома персона, та й область не є великою. Батько Михайла Павлюка – Віктор Павлюк – в 2006–2010 роках працював першим заступника голови ОДА, а в травні 2017 року вже його син виграв конкурс на цю посаду. Після звільнення Олександра Фищука в листопаді 2018 року Павлюк-молодший став виконувачем обов’язків голови, у цьому статусі він лишається досі. Варто відзначити, що «напівкерівник» є своєрідною особливістю цього регіону – так Чернівці могли роками жити без повноцінного мера. Нинішній очільник області був депутатом облради від «Нашої України» та «Солідарності», балотувався в Верховну Раду на непрохідному місці в списку Блока Порошенка.

Михайло Павлюк вже півтора року перебуває в статусі в.о. голови Чернівецької ОДА

Народний депутат від БПП Іван Рибак у коментарі «Главкому» припустив, що «ЗеКоманда» просто забула про Буковину, оскільки це дуже маленька область. Втім є й інші версії, і вони, як і у випадку з Харківщиною, стосуються контрабандних потоків.

Одним з головних претендентів на губернаторську посаду в Чернівецькій області називали місцевого керівника штабу «ЗеКоманди» Віталія Другановського. Сам Другановський висловлював готовність зайняти будь-яку посаду, яку йому запропонує новий президент.

Віталій Другановський готовий бути губернатором, проте у президента не поспішають з призначенням

«Окрім Другановського, інших прізвищ не називалося, – каже місцевий політичний експерт Олександр Мастіпака. – Вочевидь кандидат, якого влада розглядала як майбутнього голову ОДА, в якийсь момент став їй не підходити – зокрема, ЗМІ повідомили про його залежність від певних осіб, які кидають тінь на президентську партію».

Мова йде про однофамільця в.о. губернатора Іллю Павлюка, який був помічений в чернівецькому штабі Зе і відповідав за координацію і фінанси регіональних представників «ЗеКоманди», а також розставляв кандидатів від «Слуги народу» на мажоритарних округах області. Свого часу він був помічником одіозного керівника митниці часів Януковича Ігоря Калєтніка і, можливо, був причетний до контрабандних схем на західних митницях.

Програма «Наші гроші» зазначає, що в ЗМІ тих часів Павлюка називали «рішалою на митниці». А у 2012 році тодішній депутат Чернівецької облради, а потім голова Чернівецької митниці Микола Салагор казав, що Павлюк є «фактичним власником усієї контрабанди» в регіоні. Цікаво, що під час нашумілої «антиконтрабандної» наради в Закарпатті Зеленський наказав Салагору писати заяву на звільнення.

В будь-якому разі представники «ЗеКоманди» всіляко відхрещувались, що людина з таким бекграундом як Павлюк є представником їхньої команди. Тож, як бачимо, попри заяви голови Офісу президента про непотрібність журналістів, поки в команді Зеленського реагують на критику і стороняться токсичних осіб. Так було і в ситуації потенційним головою Одеської області Андрієм Андрейчиковим, який, як виявилось, торгував металобрухтом з невизнаним Придністров’ям. Після галасу, що піднявся, це призначення відклали. Поки обов’язки голови ОДА виконує заступник голови Світлана Шаталова, проте є чутки, що крапка в одеській історії ще не поставлена.

Павло Вуєць, «Главком»