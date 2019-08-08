Скандалу як не було? Глава «Укроборонпрому» Букін супроводжує Зеленського у Туреччині



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Павло Букін супроводжував Володимира Зеленського у Туреччині

За даними журналістів-розслідувачів, директор Укроборонпрому Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Гладковський, причетні до схем виведення грошей

Під час візиту до Туреччини главу держави Володимира Зеленського супроводжує скандально відомий керівник державного концерну «Укроборонпром» Павло Букін. Нагадаємо, менеджер засвітився в одному з найгучніших скандалів цього року, пов'язаному з виведенням грошей з системи державного оборонного замовлення, але досі займає свою посаду.

Українська делегація у Туреччині на чолі з президентом Володимиром Зеленським відвідає компанію Baykar Aerospace and Defense, яка випускає безпілотники. Тут президент ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі цього підприємства. Про це йдеться у програмі візиту президента України до Туреччини.

«У складі офіційної делегації Турецьку Республіку також відвідують секретар РНБО Олександр Данилюк, перший заступник керівника Офісу Сергій Трофімов, заступник керівника ОФісу президента Вадим Пристайко, депутат Мустафа Джемілєв, керівник дердавного концерну «Укроборонпром» Павло Букін, президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков», - сказано у програмі візиту.

Зазначимо, за даними журналістського розслідування програми «Наші гроші», нинішній директор Укроборонпрому Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

Як повідомлялось, глава наглядової ради держконцерну Айварас Абромавічус на початку липня заявляв, що нового керівника Укроборонпрому призначать протягом декількох тижнів.

Нагадаємо, НАЗК внесло припис гендиректору «Укроборонпрому» Павлу Букіну щодо порушення закону «Про запобігання корупції» його підлеглим президентом ДП «Антонов» Олександром Донцем.

Гендиректором Державного концерну «Укроборонпром» Букіна призначено наприкінці лютого 2018 року. До призначення Букін працював генеральним директором «Укрспецекспорта». У ЗМІ він фігурував у 2017 році, коли став відомий розмір зарплатні Букіна, яка збільшилась на 44% і становила 579 тис. грн. Букін працював на підприємстві тривалий час. У 2012-2013 роках обіймав посаду заступника директора «Укроборонпрому», якому підпорядковується підприємство.

12 лютого президент України Петро Порошенко звільнив генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова. Перед цим сам Романов заявив, що йде у відставку. За місяць до цього, 27 грудня 2017 року, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить Порошенку подання про звільнення голови державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова в зв'язку з невиконанням урядового доручення про погашення заборгованості з зарплати перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.