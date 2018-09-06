Щебечуть усі. Радіостанції перевиконали план українізації ефіру

У Нацраді звітують: радіомовники готові до чергового збільшення мовної квоти

8 листопада 2018 року квоти української мови на українському радіо зростуть до 35% для пісень та 60% для передач. Але вже сьогодні, за даними Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, обсяг пісень українською на загальнонаціональних радіостанціях становить 54%, а обсяг ведення передач державною мовою дорівнює 84%.

За результатами моніторингу за перше півріччя 2018 року, яке оприлюднив член Національної ради Сергій Костинський, обсяг пісень українською мовою, що транслювалися в радіоефірі як загальнонаціональних, так і місцевих та регіональних FM-станцій, зріс на 5% і дорівнює 54%. Це означає, що перевиконання квоти україномовних пісень від мінімально встановленого законом значення становить 24%.

В ефірі регіональних радіостанцій середній показник україномовних пісень дорівнює 48%.

«Квоти підштовхнули музичну індустрію до розвитку: з’явилось більше авторів пісень, більше відомих виконавців. Є що транслювати», – переконаний Костинський.

У Нацраді радіостанції розділили на три умовні групи. До першої групи належать радіостанції, де переважна більшість україномовних пісень («Країна ФМ», «UA:Радіо Промінь», «UA:Українське радіо», «UA:Радіо Культура»). Частка україномовної музики на цих станціях зросла на 6% порівняно з першим півріччям минулого року, і зараз становить 91%.

До другої групи можна віднести сім радіостанцій із різноформатним музичним контентом, де середня частка україномовних пісень у першому півріччі 2018 року становила 40%, що на 7% більше ніж минулого року. До таких радіостанцій належать «Радіо НВ», «П’ятниця», «Перець ФМ», «Русское радио – Україна», «Наше радіо», «Шансон» і «Ретро».

Третя група – це чотири радіостанції, в ефірі яких частка пісень офіційними мовами ЄС становить не менше ніж 60% загального обсягу, і згідно із законом для них встановлена квота на пісні українською мовою у 25%. До таких радіостанцій відносяться «Hit FM», «Люкс ФМ», «Мелодія», «Kiss FM». У середньому ці радіостанції транслюють 30% україномовних пісень, так само як і у минулому році.

Раідостанції, на яких звучало найбільше пісень державною мовою у першому півріччі 2018 року:

«Країна ФМ» – 100%

«UA:Радіо Промінь» – 99%

«UA:Українське радіо» – 92%

«UA:Радіо Культура» – 76%

«Радіо НВ» – 61%

Радіостанції, на яких у 2018 році зросла кількість україномовних пісень:

«Радіо НВ» – на 23%

«UA:Українське радіо» – на 14%

«UA:Радіо Культура» – на 13%

«Наше радіо» – на 9%

«Перець ФМ» – на 6%

Порівняно з першим півріччям 2017 року, частка української мови зросла в ефірі загальноукраїнських радіостанцій в середньому на 3%, а в регіонах - на 5%. Сьогодні українською мовою диктори в ефірах загальнонаціональних радіостанцій розмовляють у 84% випадках, тоді як за законом можна було б обмежитись 55%. На регіональних радіостанціях українська мова займає 92% ефіру.

Радіостанції, на яких українська мова звучить найчастіше:

«Країна ФМ» – 100%

«UA:Радіо Промінь» – 100%

«UA:Радіо Культура» – 99%

«Українське радіо» – 97%

«Ретро» – 94%

Окремі радіостанції покращили цей свій показник порівняно з минулим роком. Тенденція зростання української мови в ефірі спостерігалася на таких радіостанціях, як «Наше радіо» (на 16%), «Русское радио – Україна» (на 14%), «Перець ФМ» (на 8%), «Мелодія» (на 7%), «Шансон» (на 5%).

Що стосується регіонів, то найбільше україномовних пісень звучить на радіостанціях Рівненської (81%), Тернопільської (78%), Івано-Франківської (65%), Волинської (60%), Сумської (59%) та Львівської областей (54%).

Найбільшу динаміку зростання кількості пісень українською мовою демонструють радіостанції у Луганській (+16%), Закарпатській (+15%), Волинській (+10%), Тернопільській (+9%) областях, а також у Києві та Київській області.

Що ж стосується радіопередач, то на 100% вони є україномовними у Волинській, Рівненській та Хмельницькій області. І трохи менше - 99% - на радіостанціях Львівської та Чернівецької областях.

А найбільша частка зростання української мови дикторами в ефірі радіостанцій Херсонської (+18%), Хмельницької (+17%), Миколаївської (+9%), Харківської (+9%), Вінницької (+8%), Дніпропетровської (+8%) та Донецької (+8%) областей.

Сергій Костинський зауважив, що квоти охопили всю територію України. «Нас цікавить навіть не те, яка наразі ситуація, а те, як вона змінюється. Динаміка показує нам, що радіостанції, які працюють на східній, центральній чи південній Україні також демонструють дуже високі показники зростання трансляції україномовних пісень, і взагалі звучання української мови в ефірі», - підсумував Костинський.

Проштрафились

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення застосовує санкцію штрафу навіть за мінімальне - 0,1% - ухилення від квот. Штраф передбачає 5% від суми ліцензійного збору.

У першому півріччі цього року було сплачено найбільший штраф за увесь час дії квот на радіо. ДП «Новий обрій», м. Київ («Радио Пятница»), сплатило 327,8 тис грн.

Загалом за півріччя було накладено штрафи на три радіостанції на загальну суму в 371,4 тис грн.

Телекомпанії СТВ у місті Сєвєродонецьк Луганської області довелось сплатити 4,8 тис грн штрафу, а київській радіостанції «Європа Плюс» - 38,8 тис грн.

Усього за весь період дії мовних квот на радіо – з листопада 2016 року - Національна рада призначила 20 штрафів на суму в майже 1,4 млн.

«Динаміка призначення штрафів з початку 2018 року є значно меншою, ніж було їх минулого року. Всі порушення, з якими ми стикались, не були умисними, а стосувалися технічних помилок, коли неправильно розрахували квоту, неправильно розрахували кількість пісень тощо. Але за кожну таку помилку довелося розраховуватися гривнею в українських бюджет», - зазначає Костинський.

Він додав, що вже давно власники радіостанцій не скаржаться на те, що нібито із введенням мовних квот втратять частину аудиторії. «Найбільші радіостанції продали свої рекламні ефіри вже до кінця року. З рекламою у них все добре», - підсумував Костинський.

Яна Степанковська, «Главком»