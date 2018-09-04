Засмаглі беруться до роботи. Як стартувала нова сесія і чим забиті голови у депутатів парламент

Нардепи скучили один за одним. Верховна Рада, 4 вересня 2018 року

Депутати вже хочуть розглядати бюджет і мовний закон. Про зміну виборчої систему згадують лише одиниці

У перший день нової сесії парламенту настрій у нардепів був, прямо скажемо, неробочий. Не всі нардепи взагалі вважали за потрібне прийти до Верховної Ради у перший робочий день – серед тих, хто проігнорував роботу, опинилися Вадим Рабінович, Євген Мураєв, Дмитро Ярош (вже традиційно) та інші. Серед тих, хто прийшов, більшість в очі не бачили законопроекти, які вчора під час Погоджувальної ради спікер Андрій Парубій назвав пріоритетними. Депутати навіть не соромились говорити, що взагалі не дуже в курсі, які питання заплановані до розгляду на цій сесії.

Багато з нардепів за відпустку встигли помітно змінили свій імідж.

А працювати доведеться

Засмаглий позафракційний Володимир Литвин не приховував у розмові з «Главкомом», що ще не бачив пропозицій до порядку денного. Він розповів, що останні два тижні провів на окрузі і «добре відчув, чим живуть і чого потребують люди», і це зовсім не те, що пропонують їм політики.

Втім, серед народних обранців виявились і ті, хто був готовий предметно говорити про роботу. Бачення пріоритетних законопроектів у кожної фракції – власне, і не завжди збігається із тим що, анонсував Андрій Парубій сьогодні на початку засідання. Голова «Відродження» Віктор Бондар переконаний: запропоновані спікером до розгляду впродовж сесії законопроекти є другорядними, натомість він пропонує власний план дій. «Потрібно у першу чергу зробити аналіз діяльності уряду і кожного окремого міністра: подивитися, що вони видатного зробили для країни і прийняти рішення про їх відставку чи подальшу роботу. У нас у половиною галузей керують виконувачі обовязків, вони наробили біди і пропонують нам далі у цій анархії виживати. Треба це закінчувати», - сипав закликами Бондар.

Майже всі опитані «Главкомом» нардепи з різних фракцій сходяться на тому, що найпріорітетнішим є держбюджет на наступний рік. Іван Вінник (Блок Петра Порошенка) визнав, що нині Україна стикнулась з найбільшим за останні роки дефіцитом коштів. «У нас наразі великі проблеми з виконанням дохідної частини, надзвичайно велике навантаження з 2014 року на обслуговування державних боргів: як зовнішніх так і внутрішніх. Нам поки що не вистачає щонайменше 20 млрд грн на сектор безпеки і оборони та підняття заробітних плат військовослужбовцям», - розказав він. При цьому представник пропрезидентської фракції уточнив, що така ситуація виникла через «вдалу» реструктуризацію боргів, яку у 2014 році здійснив уряд Арсенія Яценюка. «І ось настає 2019-й рік, і треба платити», - додав він.

Тетяна Острікова

Із Вінником погоджується його колега із «Самопомочі» Тетяна Острікова. «Ключовим питанням є бюджет, оскільки за цим документом країна житиме весь наступний рік, рік подвійних виборів. Я не хочу там бачити корупційних складових, дотацій на соціально-економічний розвиток округів тих чи інших депутатів, бо це є інструментом підкупу. Хочу бачити курс, прозоре фінансування оборони», - зазначила вона. Крім того, для Острікової також важливо «розблокувати закон про єдине вікно на митниці, заблокований президентом. «Наступне питання – це митниця. Держава у стані війни повинна мати потужну митну адміністрацію, яка забезпечуватиме безпеку, сприяння міжнародній торгівлі, здійснюватиме контроль за достовірністю декларування, що і означає боротьбу із контрабандою», - зазначила нардеп.

Нестор Шуфрич

«Опоблоківець» Нестор Шуфрич також найбільше переймається основним фінансовим документом країни на наступний рік. «Я вболіваю за те, щоб нашим людям підняли соціальні стандарти та можливість вижити, зокрема, враховуючи перспективу підняття ціни на газ та зменшенням кількості людей, які зможуть отримати субсидію», - сказав він «Главкому».

Серед інших ключових законопроектів для Шуфрича важливий закон про мову. «З одного боку, він може заспокоїти людей, а з іншого – викликати нове протистояння. В залежності від того, яким буде текст документу. Це може суттєво вплинути на наших сусідів – не стільки на Росію, скільки на наших південних і західних сусідів – Румунію, Угорщину, Словаччину, Польщу», - роз’яснив він. «Опоблоківець» також назвав важливим прийняття рішення про продовження дії закону про особливий статус окупованих територій.

Нардеп від «Батьківщини» Ігор Луценко теж вважає мовний законопроект ледь не найважливішим для прийняття. «Це дуже важливе питання, надважливе для нашої національної безпеки. Я думаю, законопроект збере достатньо голосів – для чого цьому залу протестувати проти встановлення реального статусу державної мови? Вважаю, що потрібен поміркований законопроект. Треба статус мови захистити, щоб не було того тотального зросійщення, яке ми бачимо, наприклад, проходячи Хрещатиком: спробуй знайти хоча б одну україномовну вивіску», - скаржиться «Главкому» Луценко.

Ігор Луценко

«Радикал» Юрій Чижмарь теж вважає мовний законопроект одним з важливих. «Ми повинні довести Європі, що наше законодавство жодним чином не порушує права нацменшин, а саме підтримує українську мову як державну, плюс – дає можливість меншинам розвивати свої національні мови, не суперечить міжнародним стандартам», - підкреслив він.

А от лідер «Самопомочі» Олег Березюк одним з найважливіших питань сесії називає зміни до Виборчого кодексу: «Треба голосувати за пропорційну систему. 2019 рік – це рік подвійних виборів. Цей шанс треба використати, щоб скасувати «мажоритарку».

Нардеп від БПП Світлана Заліщук також вважає пріоритетним питанням нове виборче законодавство. «Особисто для мене нова виборча система - пропорційна з відкритими списками, з новою гендерною квотою, зі зменшенням політичної реклами на телебаченні. У тому числі має йтися про оновлення виборчої законодавчої бази. У такому вигляді я цей закон підтримаю», - пояснила вона.

Заліщук також хотіла б, щоб на цій сесій були проголосовані обмеження депутатської недоторканності та був оновлений склад ЦВК.

Сергій Пашинський

Парламентар від «Народного фронту» Сергій Пашинський зазначив, що його фракція підтримуватиме зміни до Конституції (щодо вступу до ЄС і НАТО). Водночас для нього важливою є інша річ: «Я сподіваюсь, що в четвер 300-ми голосами ми підтримаємо зміни до закону про привітання «Слава Україні! – Героям слава!»