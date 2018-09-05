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    У світі

    У США автомобіль протаранив офіс телеканалу Fox News

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    В результаті інциденту потерпілих немає - У США автомобіль протаранив офіс телеканалу Fox News
    В результаті інциденту потерпілих немає

    Водій, вийшовши з машини, кричав про державну зраду і про якісь інциденти, пов'язані з поліцією

    В американському Далласі в середу, 5 вересня, 34-річний Майкл Фрай навмисне направив свою вантажівку в будівлю телекомпанії Fox News, після чого почав розкидати листівки і щось викрикувати.

    Про це повідомляється на сайті телеканалу.

    За словами репортера Брендона Тодда, водій, вийшовши з машини, кричав про державну зраду і про якісь інциденти, пов'язані з поліцією.

    Співробітників телеканалу, крім тих, хто був зайнятий забезпеченням прямого ефіру, евакуювали.

    Зміст листівок у поліції розцінили як «безтямний». У машині була виявлена сумка. Після перевірки її вміст було визнано безпечним.

    Зловмисника затримали. Поліцейські заявили, що він перебував у стані крайнього збудження, але опору не чинив. У минулому ця людина двічі притягувалася до кримінальної відповідальності.

    В результаті інциденту потерпілих немає.

    До слова, 4 вересня близько на проспекті Перемоги у Києві сталася серйозна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

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