У США автомобіль протаранив офіс телеканалу Fox News



Водій, вийшовши з машини, кричав про державну зраду і про якісь інциденти, пов'язані з поліцією

В американському Далласі в середу, 5 вересня, 34-річний Майкл Фрай навмисне направив свою вантажівку в будівлю телекомпанії Fox News, після чого почав розкидати листівки і щось викрикувати.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

За словами репортера Брендона Тодда, водій, вийшовши з машини, кричав про державну зраду і про якісь інциденти, пов'язані з поліцією.

#Breaking Closer look at the damage to our building after a man intentionally ran to his truck through walls of windows twice. Police say scene should be clear shortly they are just taking photos and gathering evidence. pic.twitter.com/Xl6Vdk5DWm — Steve Noviello (@SteveNoviello) 5 сентября 2018 г.

Співробітників телеканалу, крім тих, хто був зайнятий забезпеченням прямого ефіру, евакуювали.

Зміст листівок у поліції розцінили як «безтямний». У машині була виявлена сумка. Після перевірки її вміст було визнано безпечним.

Some of the papers the suspect was carrying when he repeatedly rammed his truck into the @FOX4 building ranting about a police involved shooting pic.twitter.com/LNZMiNLsal — Natalie Solis (@Fox4Natalie) 5 сентября 2018 г.

Зловмисника затримали. Поліцейські заявили, що він перебував у стані крайнього збудження, але опору не чинив. У минулому ця людина двічі притягувалася до кримінальної відповідальності.

This was the man who smashed his truck into our station this morning..throwing papers around while yelling "high treason". @FOX4 pic.twitter.com/k7PsosDQIk — Brandon Todd (@BrandonToddFOX4) 5 сентября 2018 г.

В результаті інциденту потерпілих немає.

