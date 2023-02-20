«Укрпошта» випускає марку до річниці вторгнення з посланням до Путіна (фото)
24 лютого «Укрпошта» введе в обіг марку з відомою фразою
Укрпошта оголосила про передпродаж марки «ПТН ПНХ», яку випустять до річниці початку повномасштабної війни РФ проти України. Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
«Завтра Путін звернеться з «посланием» до злочинного російського парламенту, тож ми вирішили послати його вже сьогодні та відкрити передзамовлення на цю марку», – пише Смілянський.
Ця марка – благодійний випуск, зібрані гроші спрямують на відбудову навчальних закладів, зруйнованих ракетними обстрілами Росії.
20 лютого Укрпошта розпочала передпродаж поштового набору. Марку з конвертами введуть в обіг 24 лютого.
«Це було непросте завдання передати настрій цієї дати. Але, здається, з артом відомого художника Бенксі, який він залишив на руїнах будівлі у Бородянці, нам це вдалось. І майбутнє – в особі хлопчика, обов'язково переможе минуле, яке засіло в голові хворого диктатора і всіх, хто його підтримує», – розповів Смілянський.
Тираж марки – 250 тисяч листів по 6 марок. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Вартість маркового аркуша – 180 грн., з яких 42 грн. – благодійний внесок. До марок також буде випущено конверт «Перший день», художній конверт, картку, а також тематичний світшот.
«2022 став для нашої країни роком тривожних ночей та болісних втрат, роком запеклої боротьби та сміливості. Наперекір усьому ці 365 воєнних днів перезапустили в кожному з нас новий рівень любові та шани до Батьківщини, народу, усвідомлення своєї самоідентифікації та нескореності, люті до ворога і найголовніше – віру в Перемогу», – акцентують в «Укрпошті».
Нагадаємо, що нещодавно «Укрпошта» випустила нову марку, присвячену звільненню Херсона.
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