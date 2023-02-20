Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрпошта» випускає марку до річниці вторгнення з посланням до Путіна (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Укрпошта» випускає марку до річниці вторгнення з посланням до Путіна (фото)
20 лютого Укрпошта розпочала передпродаж поштового набору
фото: Укрпошта

24 лютого «Укрпошта» введе в обіг марку з відомою фразою 

Укрпошта оголосила про передпродаж марки «ПТН ПНХ», яку випустять до річниці початку повномасштабної війни РФ проти України. Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Завтра Путін звернеться з «посланием» до злочинного російського парламенту, тож ми вирішили послати його вже сьогодні та відкрити передзамовлення на цю марку», – пише Смілянський.

«Укрпошта» випускає марку до річниці вторгнення з посланням до Путіна (фото) фото 1
фото: Igor Smelyansky/Telegram

Ця марка – благодійний випуск, зібрані гроші спрямують на відбудову навчальних закладів, зруйнованих ракетними обстрілами Росії.

20 лютого Укрпошта розпочала передпродаж поштового набору. Марку з конвертами введуть в обіг 24 лютого.

«Це було непросте завдання передати настрій цієї дати. Але, здається, з артом відомого художника Бенксі, який він залишив на руїнах будівлі у Бородянці, нам це вдалось. І майбутнє – в особі хлопчика, обов'язково переможе минуле, яке засіло в голові хворого диктатора і всіх, хто його підтримує», – розповів Смілянський.

«Укрпошта» випускає марку до річниці вторгнення з посланням до Путіна (фото) фото 2
фото: Igor Smelyansky/Telegram

Тираж марки – 250 тисяч листів по 6 марок. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Вартість маркового аркуша – 180 грн., з яких 42 грн. – благодійний внесок. До марок також буде випущено конверт «Перший день», художній конверт, картку, а також тематичний світшот.

«2022 став для нашої країни роком тривожних ночей та болісних втрат, роком запеклої боротьби та сміливості. Наперекір усьому ці 365 воєнних днів перезапустили в кожному з нас новий рівень любові та шани до Батьківщини, народу, усвідомлення своєї самоідентифікації та нескореності, люті до ворога і найголовніше – віру в Перемогу», – акцентують в «Укрпошті».

«Укрпошта» випускає марку до річниці вторгнення з посланням до Путіна (фото) фото 3
фото: Igor Smelyansky/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно «Укрпошта» випустила нову марку, присвячену звільненню Херсона.

Читайте також: Марки як зброя. Історія українського поштового спротиву
Теги: путін Укрпошта Ігор Смілянський 24 лютого Бенксі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Укрпошта» випускає марку до річниці вторгнення з посланням до Путіна (фото)
«Укрпошта» випускає марку до річниці вторгнення з посланням до Путіна (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та сина відомого дисидента Василя Мармуса
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та сина відомого дисидента Василя Мармуса
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
Подекуди дощі, але тепло: прогноз погоди на 20 лютого
Подекуди дощі, але тепло: прогноз погоди на 20 лютого
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони
Походи краще відкласти: у горах зберігається сніголавинна небезпека
Походи краще відкласти: у горах зберігається сніголавинна небезпека

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме
13K
Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
12K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
8751
У всьому винен Байден. У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)
6937
Річниця вторгнення. П’ята колона Кремля діє на випередження
6380
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту