Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти

Акція відбудеться 3 березня о 12:00 на проспекті Перемоги,10

У Всесвітній День письменника 3 березня українські активісти проведуть пікетування Міністерства освіти, протестуючи проти його антиукраїнських дій.

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У 2019 році Міністерство освіти вилучило з обов’язкового ЗНО питання з української літератури. У 2023 році Міністерство освіти ініціює скасування обов’язкового ЗНО з історії України. Але українська мова, українська література та історія України – це ті предмети в школі, які формують в учня ідентичність, світогляд, свідомість, громадянську відповідальність.

«Сьогодні в нашій країні йде збройна війна, бо спочатку була програна війна освітня, культурна. Московсько-українська війна – війна світоглядів, війна ідентичностей. Чіпати під час світоглядної війни світоглядові предмети – це диверсійна діяльність проти України, послаблення її позицій на гуманітарному фронті», – йдеться в повідомленні.

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Письменники вимагають:

Повернути обов’язкове ЗНО з історії України.

Повернути в обов’язкове ЗНО питання з української літератури.

Вилучити російську літературу з освітньої програми.

Припинити антиукраїнську діяльність.

Пікетування відбудеться 3 березня о 12.00, у Києві на проспекті Перемоги, 10.

Нагадаємо, що народний депутат Володимир В'ятрович розповів, як анонсовані міністром освіти Шкарлетом правила вступу до вишів, які роблять необов’язковим складання тесту з історії України, роблять нашу державу слабшою.