Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти
Акція відбудеться 3 березня о 12:00 на проспекті Перемоги,10
У Всесвітній День письменника 3 березня українські активісти проведуть пікетування Міністерства освіти, протестуючи проти його антиукраїнських дій.
У 2019 році Міністерство освіти вилучило з обов’язкового ЗНО питання з української літератури. У 2023 році Міністерство освіти ініціює скасування обов’язкового ЗНО з історії України. Але українська мова, українська література та історія України – це ті предмети в школі, які формують в учня ідентичність, світогляд, свідомість, громадянську відповідальність.
«Сьогодні в нашій країні йде збройна війна, бо спочатку була програна війна освітня, культурна. Московсько-українська війна – війна світоглядів, війна ідентичностей. Чіпати під час світоглядної війни світоглядові предмети – це диверсійна діяльність проти України, послаблення її позицій на гуманітарному фронті», – йдеться в повідомленні.
Письменники вимагають:
- Повернути обов’язкове ЗНО з історії України.
- Повернути в обов’язкове ЗНО питання з української літератури.
- Вилучити російську літературу з освітньої програми.
- Припинити антиукраїнську діяльність.
Пікетування відбудеться 3 березня о 12.00, у Києві на проспекті Перемоги, 10.
Нагадаємо, що народний депутат Володимир В'ятрович розповів, як анонсовані міністром освіти Шкарлетом правила вступу до вишів, які роблять необов’язковим складання тесту з історії України, роблять нашу державу слабшою.
Коментарі — 0