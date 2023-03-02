Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Акція відбудеться 3 березня о 12:00 на проспекті Перемоги,10

У Всесвітній День письменника 3 березня українські активісти проведуть пікетування Міністерства освіти, протестуючи проти його антиукраїнських дій.

У 2019 році Міністерство освіти вилучило з обов’язкового ЗНО питання з української літератури. У 2023 році Міністерство освіти ініціює скасування обов’язкового ЗНО з історії України. Але українська мова, українська література та історія України – це ті предмети в школі, які формують в учня ідентичність, світогляд, свідомість, громадянську відповідальність. 

«Сьогодні в нашій країні йде збройна війна, бо спочатку була програна війна освітня, культурна. Московсько-українська війна – війна світоглядів, війна ідентичностей. Чіпати під час світоглядної війни світоглядові предмети – це диверсійна діяльність проти України, послаблення її позицій на гуманітарному фронті», – йдеться в повідомленні.

Письменники вимагають:

  • Повернути обов’язкове ЗНО з історії України.
  • Повернути в обов’язкове ЗНО питання з української літератури.
  • Вилучити російську літературу з освітньої програми.
  • Припинити антиукраїнську діяльність.

Пікетування відбудеться 3 березня о 12.00, у Києві на проспекті Перемоги, 10.

Нагадаємо, що народний депутат Володимир В'ятрович розповів, як анонсовані міністром освіти Шкарлетом правила вступу до вишів, які роблять необов’язковим складання тесту з історії України, роблять нашу державу слабшою.

Читайте також: Що таке історія України?
Теги: історія війна література українська мова Міністерство освіти і науки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни створюють фейкові сторінки українських діячів
Як розпізнати фейкову сторінку ЗСУ, яка насправді поширює російські наративи
10 лютого, 21:03
На барабані можуть з'явитися нові сектори «Пельмені», «Дрова», «Шуба»
Який вигляд матиме святковий випуск шоу «Поле чудес» зі вдовами російських окупантів
26 лютого, 14:10
Капелан Зелінський: нам потрібне покоління, яке вже не відчуватиме себе заручниками обставин чи історичного процесу
Капелан Андрій Зелінський: Слід привчати нове покоління до смаку перемоги
3 лютого, 13:00
Британія запровадила нові санкції проти Росії
Британія запровадила нові санкції проти Росії
8 лютого, 13:52
Росіяни знову вдарили ракетами по Запоріжжю
Росіяни знову вдарили ракетами по Запоріжжю
10 лютого, 10:51
Українська розвідка анонсувала гарні новини найближчим часом
Українська розвідка анонсувала гарні новини найближчим часом
14 лютого, 15:29
Таким чином протестувальники хотіли нагадати Росії про незалежність України
У Лондоні активісти пофарбували дорогу перед посольством Росії у синьо-жовтий
23 лютого, 16:15
Зафіксовано зліт російського МіГ-31К
Через російський винищувач в Україні лунали сирени тривоги (мапа)
25 лютого, 10:28
Харків залишається українським, але окупанти поширюють фейки про його захоплення
«Уже захопили Харків і дійшли до Банкової». Синєгубов розповів про логіку російських фейків
25 лютого, 17:09

Наука та освіта

Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти
Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти
Нардепи пропонують запровадити відеофіксацію шкільних уроків: переваги та недоліки
Нардепи пропонують запровадити відеофіксацію шкільних уроків: переваги та недоліки
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів
Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів
«Як довчити цих дітей?» Омбудсмен про проблеми українських школярів за кордоном
«Як довчити цих дітей?» Омбудсмен про проблеми українських школярів за кордоном
Міносвіти рекомендує школам перейти на дистанційне навчання у найближчі дні
Міносвіти рекомендує школам перейти на дистанційне навчання у найближчі дні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна
27K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
22K
Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ
13K
Уряд збільшив зарплати захисникам: хто отримає понад 150 тис.
9083
В Японії виявлено ще одну металеву кулю невідомого походження
8468
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: білоруси зняли пропагандистське відео про А-50

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту