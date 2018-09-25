Свіжі рейтинги: виборці найбільше вірять у перемогу Тимошенко і Порошенка
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Розсилка
Найбільше повернення у минуле прагнуть ті, хто підтримують Бойка та Рабіновича
Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 73% опитаних вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. 15% – вважають, що напрямок розвитку справ правильний, 13% не змогли відповісти. Більш оптимістичніше оцінює стан справ молодь, чверть якої говорить про те, що країна розвивається у правильному напрямку. Найгірше оцінюють ситуацію старші. У електоральному розрізі найбільше тих, котрі незадоволені станом справ, серед прихильників Вадима Рабіновича, Юрія Бойка та Юлії Тимошенко. Натомість майже три чверті симпатиків Петра Порошенка переконані у правильності напряму розвитку.
- 64% переконані, що країні потрібні радикальні зміни, 12% за те, щоб залишалося все як є, 19% – за повернення у минуле. За останні кілька місяців дещо зменшилася кількість тих, хто вимагає радикальних змін, натомість зросла кількість прихильників стабілізації та повернення у минуле. Радикальних змін частіше вимагали мешканці Заходу, стабілізації, або повернення як було раніше, – у південно-східних областях. Серед прихильників кандидатів за зміни найчастіше виступали симпатики Святослава Вакарчука, Анатолія Гриценка, Володимира Зеленського та Андрія Садового. Стабілізації ситуації частіше хотіли виборці Петра Порошенка, повернення в минуле – ті, хто підтримують Юрія Бойка та Вадима Рабіновича.
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- 42% опитаних заявили, що на майбутніх парламентських виборах шукатимуть альтернативу серед нових партій, 38% – сказали, що голосуватимуть за парламентські політичні сили. Готовність голосувати за партії, які не представлені у парламенті, вища серед прихильників «Слуги народу», «За життя», «Свободи» та тих, хто не визначився. Натомість у середовищі парламентських політичних сил БПП «Солідарність», «Батьківщини», Радикальної партії та Опозиційного блоку переважають ті, хто обиратиме «досвідчені» політичні проекти.
- Дві третини опитаних переконані, що президентські вибори 2019 року не будуть чесними, лише 16% – протилежної думки. Чверть не змогли відповісти на це питання. Найбільше переконані у нечесності майбутніх виборів симпатики Бойка та Рабіновича, а також ті, хто взагалі не має наміру голосувати.
- 43% опитаних вважають, що наступним президентом України має стати кандидат зі значним досвідом керування країною. Майже стільки ж вважають, що краще хай прийде нова особистість навіть без досвіду державного управління. Запит на «нові обличчя» найвищий у середовищі симпатиків Зеленського та Вакарчука, на досвідченого політика, – серед симпатиків Порошенка та Тимошенко.
- Припинення військових дій на Сході України – основна вимога респондентів до майбутнього президента України (66%). 49% очікують від нього посилення боротьби з корупцією, 34% – підвищення соціальних стандартів, 33% – відродження промисловості, 24% – підвищення якості медицини, кожен шостий – зменшення впливу олігархів на політику, відродження аграрного сектору та стимулювання розвитку бізнесу. За останні кілька місяців зріс запит на припинення військових дій, підвищення соціальних стандартів та якості медицини, а також стимулювання розвитку бізнесу.
- Молодь і люди середнього віку більше очікують посилення боротьби з корупцiєю, вiдродження промисловостi та стимулювання розвитку бiзнесу, натомість для старшого віку більші очікування у пiдвищенні соцiальних стандартiв і якості медицини.
- Лідером електоральних симпатій у президентському рейтингу є Юлія Тимошенко, за яку готові віддати свої голоси 13,2% усіх опитаних. За Володимира Зеленського готові проголосувати 7,8%, Петра Порошенка – 6,8%, Анатолія Гриценка – 6,6%, Юрія Бойка – 5,7%, Вадима Рабіновича – 5,4%, Олега Ляшка – 5,2%, Святослава Вакарчука – 5,0%. Рейтинг інших кандидатів – менше 2,5%. Не визначилися із вибором – 17,0%, не хочуть брати участі у голосуванні – 12,6%.
- Підтримка Тимошенко є більш-менш рівномірною в усіх макрорегіонах з акцентом на Центр. Зеленського більше підтримують – у Центрі та на Півдні, Порошенка та Гриценка – на Заході. Бойко та Рабінович традиційно мають найкращі показники у південно-східних регіонах.
- Рейтинг т.зв. «другого вибору» показує, що теоретично Гриценка, Тимошенко та Зеленського могли б ще підтримати до 5% опитаних за умови, якщо їх основний фаворит виборців не братиме участі у виборах. Вакарчука за таких умов могли б підтримати ще 4,4% виборців, Рабіновича – 3,8%, Садового – 3,4%, Ляшка – 2,8%, Наливайченка – 2,2%, Шевченка – 2,2%.
- Антирейтинг політиків надалі очолює Петро Порошенко. За нього за жодних обставин не проголосували б половина виборців. Ляшка, Тимошенко, Яценюка та Бойка не підтримали б до чверті опитаних, Рабіновича та Тягнибока – майже кожен шостий.
- За останній місяць зросла кількість тих, хто вірить у перемогу Тимошенко та Порошенка на майбутніх президентських виборах. 18% опитаних переконані, що наступним президентом стане Тимошенко. 14% – що Порошенко. Тих, хто вірить, що президентом стануть інші політики менше 4%. Майже половина опитаних не змогли відповісти на це питання.
- Лише третина опитаних заявили, що готові особисто брати участь в акціях, демонстраціях або інших масових заходах на підтримку кандидата, за якого вони готові проголосувати. 62% заявили, що не мають таких намірів. Найбільше тих, хто взяв би участь подібних акціях у середовищі прихильників Зеленського, Вакарчука та Гриценка.
- Третина опитаних готова проголосувати за іншого політика, аніж того, якого зараз підтримують, у разі якщо їхній фаворит зніметься на його користь. 20% заявили, що у такому випадку проголосують за іншого кандидата, аніж підтримав їхній основний обранець. Кожен п’ятий заявив, що у такому випадку взагалі б не брав участі у виборах, ще чверть – не визначилися із відповіддю. Майже половина симпатиків Порошенка, Тимошенко, Бойка та Рабіновича заявили, що могли б проголосувати за того кандидата, на користь якого зніметься їхній основний фаворит. У середовищі виборців Садового, Ляшка, Гриценка, Вакарчука та Зеленського таких по 40%. У регіональному розрізі помітні певні відмінності у ставленні до зміни своєї думки у разі можливого зняття основного кандидата: виборці Півдня та Сходу частіше за інших декларували своє небажання брати участь у виборах за таких умов, аніж мешканці Заходу та Центру.
- У партійному рейтингу лідером є «Батьківщина», яку готові сьогодні підтримати 14% усіх опитаних. 8,2% могли б проголосувати за партію «Слуга народу», 6,4% – за партію «За життя», 6,2% – «Громадянську позицію», 5,9% – за БПП «Солідарність», 5,8% – за Опозиційний блок, 4,6% – Радикальну партію, 3,4% – «Самопоміч», 2,7% – за ВО «Свободу». Рейтинг інших партій – нижче 2%. Тих, хто не визначився із своїми симпатіями, – 17,1%. Не мають наміру брати участь у парламентських виборах – 14,4%.
- Підтримка «Батьківщини» є відносно рівномірною у всіх макрорегіонах, при цьому у Центрі її популярність найвища. Партії «За життя» та «Опозиційний блок» мають найвищі показники у південно-східних регіонах. «Громадянська позиція» – на Заході та у Центрі, «Слуга народу» – у Центрі та на Півдні. БПП «Солідарність», «Самопоміч» та «Свобода» – на Заході.
Детальні результати дослідження:
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Джерело: Соціологічна група Рейтинг