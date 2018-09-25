Яценюк заводить в Раду колишнього «регіонала», а Ляшко – особистого охоронця. Досьє на новачків



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Яценюк заводить в Раду колишнього «регіонала» Кондратюка, а Ляшко – особистого охоронця Гулака

Замість двох жінок, які вибули з парламенту до ЦВК, мандати отримають двоє чоловіків

У новий склад ЦВК, який Верховна Рада таки обрала минулого тижня, увійшли два діючих народних депутати – Ірина Єфремова з «Народного фронту» та Тетяна Юзькова з Радикальної партії Олега Ляшка. Обидві вони – списочники, тож відповідно їх замінять кандидати, що розміщувались сходинками нижче у партійних списках, складених до виборів-2014.

Цьому скликанню парламенту лишилося працювати рік, тож у тих, хто поповнює депутатські ряди, ще вистачить часу «увійти в історію».

Одразу зазначимо гендерний аспект: замість двох жінок, які вибули з парламенту до ЦВК, до Ради потрапляють двоє чоловіків.

Сергій Кондратюк, «Народний фронт»

У «Фронту» «виграшним» стає вже 82-е місце у списку. Соратники Яценюка-Турчинова-Авакова не приховують, що десь після 30-го місця список у буремному 2014-му заповнювався «як попало». Але несподіваний успіх на тих виборах та масовий похід списочників з парламенту у виконавчі органи влади призвів до того, що ті, кого приписали у кандидати в депутати «за компанію», у підсумку отримали мандати. Остання рокіровка сталася у березні, коли треба було замінити обрану омбудсменом Людмилу Денісову. Тоді ряди «фронтовиків» у парламенті поповнив Михайло Побочіх, всі заслуги якого зводились до того, що він працював в контрольованому соратниками Арсенія Яценюка Ощадбанку.

Тепер за списком в депутати вибився персонаж, який був раніше пов'язаний з політикою. Але це якраз той випадок, коли б таку стрічку з біографії нардеп-неофіт волів би викинути. У 2010 році в Житомирській обласній раді 6-го скликання Сергій Кондратюк представляв Партію регіонів. Входив до постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку бізнесу регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу. В 6-му скликанні Верховної Ради був помічником депутата-«регіонала» Віталія Журавського.

Кондратюк народився 6 червня 1968 року і закінчив Донецький державний технічний університет за спеціальністю «інженер». Його професійна біографія пов’язана із Житомиром, де він обіймав доволі хлібні місця: у 2007–2010 роках керував «Житомирським облавтодором», а у 2010–2013-х – Службою автодоріг регіону. В часи своєї роботи в облавтодорі Кондратюк був втягнутий в досить сумнівну історію – спочатку підприємство надало йому 1,2 млн грн позики строком на 18 років, а через два роки взагалі списало цю заборгованість. У 2014 році суд визнав договір позики недійсним та стягнув з Кондратюка в бюджет майже 1 млн грн. Цього ж року після звільнення зі Служби автодоріг Кондратюк судився за відновлення на посаді, але безрезультатно. На парламентські вибори він йшов вже як «тимчасово не працюючий». Загалом можна спрогнозувати, що навряд слід очікувати від нового депутата великої медійної активності. Скоріш за все, він поповнить ряди слухняних та мовчазних «кнопкодавів» у «Народному фронті». Хоча, можливо, розуміючи нульові перспективи його нинішньої політсили, одразу почне шукати новий дах.

А от з-за спини Кондратюка у списку «Народного фронту» з 83-го місця виглядає досить відомий кандидат – заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул, який потрапив у скандал з «анонімною» формою для українських спортсменів, які виступали на Чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Олександр Гулак, Радикальна партія

Отримавши можливість за новим законом зачищати список вже після виборів, «ляшківці» цим активно скористалися. Так, безпосередньо перед 30-м місцем, яке минулого тижня стало прохідним для Олександра Гулака, партія ще у березні 2016 року припинила реєстрацію одразу двох кандидатів (27-е та 29-е місця). Тож після такої внутрішньопартійної люстрації можна казати, що тепер в обоймі Ляшка лишилися лише перевірені люди.

Про цього нового депутата відомо не так багато. Гулак народився 6 жовтня 1972 року, реєструвався в ЦВК тимчасово безробітним. У списку, поданому до ЦВК, він значився як єдиний кандидат з першої тридцятки партії без вищої освіти – тільки з середньою спеціальною. Є діючим помічником нардепа Олексія Ленського, проживає в місті Макарів Київської області. Хоча Гулака ще не приводили до парламентської присяги, сам він вже визначився з новим місцем роботи, зазначивши в своєму досьє на сторінці у «фейсбуці» – «Працює в Verkhovna Rada».

Минулого року журналісти виявили, що згідно партійного звіту броньований Cadillac Escaladе 2011-го року вартістю майже 2 мільйони гривень, на якому їздить Ляшко, орендується за бюджетні кошти якраз у безробітного Гулака.

Деякі ЗМІ називають Гулака керівником охорони Ляшка. Головний «радикал» так завзято хотів провести свого соратника до парламенту, що вимагав скласти мандат іншого депутата своєї фракції Ігоря Попова нібито через погане виховання сина, якого спіймали під час пограбування магазину. Але поповнити фракцію ним вдасться тільки зараз.