МЗС Росії обурилось на щорічне послання Порошенка, яке він зробив п'ять днів тому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Петро Порошенко у Верховній Раді

Обурення дипвідомства викликали і повідомлення про припинення дії договору про Дружбу з РФ

Міністерство закордонних справ РФ висловило обурення через щорічне послання українського президента Петра Порошенка, з яким глава держави виступив у Верховній Раді 20 вересня, а також через заяви глави МЗС України Павла Клімкіна щодо акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Про це йдеться в заяві на сайті відомства.

«Так, президент України Петро Порошенко, виступаючи з щорічним посланням у Верховній Раді, присвятив більшу частину свого виступу "звіту про боротьбу з Росією". Мова українського лідера рясніла русофобськими пасажами. Нашу країну знову звинуватили у всіх мислимих і немислимих гріхах, а Україну виставили мало не форпостом «демократичного світу», - заявили в російському МЗС.

Обурення дипвідомства викликали і повідомлення про припинення дії договору про Дружбу з РФ, а також процес створення української автокефальної церкви.

«Міфічні загрози з боку Москви ввижаються і міністру закордонних справ Павлу Клімкіну. На цей раз він серйозно перейнявся проблемою «російського панування» в акваторіях Азовського моря та Керченської протоки і нібито порушенням там прав України. Звинуватив російську сторону в блокуванні українських портів і обмеження свободи мореплавання», - заявили в міністерстві.

МЗС РФ звинуватило київське керівництво в тому, що воно «робить ставку на миттєвий популістський ефект, ігноруючи довгострокові стратегічні інтереси власної країни».

У міністерстві також висловили сподівання, що історичний вибір щодо відносин двох сусідніх держав робитимуть не політики, а народ України.

Нагадаємо, 20 вересня президент Петро Порошенко повідомив, що внесе на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо припинення дії Договору про дружбу і співробітництво з Росією.