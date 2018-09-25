Посли Великої сімки схвалили оновлення Центрвиборчкому
-
Розсилка
Парламент оновив склад ЦВК 20 вересня
Посли країн Великої сімки вітають оновлення Центральної виборчої комісії України. Про це йдеться в повідомленні в Twitter канадського глави групи підтримки послів G7 у Києві у вівторок, 25 вересня.
«Попереду важлива робота з організації чесних і прозорих президентських та парламентських виборів у 2019 році, а також проведення виборів в об'єднаних громадах у 2018 році», - йдеться в повідомленні.
Зазначимо перелік затверджених кандидатів до оновленої ЦВК:
- Алла Басалаєва;
- Наталя Бернацька;
- Михайло Бербенський;
- Андрій Євстігнєєв;
- Ірина Єфремова;
- Ольга Желтова;
- Олег Конопольський;
- Світлана Кустова;
- Ольга Лотюк;
- Віталій Плукар;
- Євген Радченко;
- Тетяна Сліпачук;
- Леонтій Шепілов;
- Тетяна Юзькова.
Перед тим, як повідомлялось, парламент підтримав звільнення членів Центральної виборчої комісії України, термін повноважень яких закінчився.
- Читайте також матеріал: Новий Центрвиборчком. Досьє на всіх членів