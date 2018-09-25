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    Посли Великої сімки схвалили оновлення Центрвиборчкому

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    Посли Великої сімки схвалили оновлення Центрвиборчкому

    Парламент оновив склад ЦВК 20 вересня

    Посли країн Великої сімки вітають оновлення Центральної виборчої комісії України. Про це йдеться в повідомленні в Twitter канадського глави групи підтримки послів G7 у Києві у вівторок, 25 вересня. 

    «Попереду важлива робота з організації чесних і прозорих президентських та парламентських виборів у 2019 році, а також проведення виборів в об'єднаних громадах у 2018 році», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначимо перелік затверджених кандидатів до оновленої ЦВК:

    • Алла Басалаєва;
    • Наталя Бернацька;
    • Михайло Бербенський;
    • Андрій Євстігнєєв;
    • Ірина Єфремова;
    • Ольга Желтова;
    • Олег Конопольський;
    • Світлана Кустова;
    • Ольга Лотюк;
    • Віталій Плукар;
    • Євген Радченко;
    • Тетяна Сліпачук;
    • Леонтій Шепілов;
    • Тетяна Юзькова.

    Перед тим, як повідомлялось, парламент підтримав звільнення членів Центральної виборчої комісії України, термін повноважень яких закінчився.

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