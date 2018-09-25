Посли Великої сімки схвалили оновлення Центрвиборчкому



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Парламент оновив склад ЦВК 20 вересня

Посли країн Великої сімки вітають оновлення Центральної виборчої комісії України. Про це йдеться в повідомленні в Twitter канадського глави групи підтримки послів G7 у Києві у вівторок, 25 вересня.

«Попереду важлива робота з організації чесних і прозорих президентських та парламентських виборів у 2019 році, а також проведення виборів в об'єднаних громадах у 2018 році», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо перелік затверджених кандидатів до оновленої ЦВК:

Алла Басалаєва;

Наталя Бернацька;

Михайло Бербенський;

Андрій Євстігнєєв;

Ірина Єфремова;

Ольга Желтова;

Олег Конопольський;

Світлана Кустова;

Ольга Лотюк;

Віталій Плукар;

Євген Радченко;

Тетяна Сліпачук;

Леонтій Шепілов;

Тетяна Юзькова.

Перед тим, як повідомлялось, парламент підтримав звільнення членів Центральної виборчої комісії України, термін повноважень яких закінчився.