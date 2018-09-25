Рейтинг підтримки одіозного президента Філіппін зменшився



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Причиною падіння рівня підтримки Родріго Дутерте вважають зростання цін на рис

Відповідно до опитування, яке провела компанія Pulse Asia, рейтинг схвалення діяльності президента Філіппін Родріго Дутерте зменшився на 13%. На сьогодні відповідні показники складають 75%.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так само порівняно із червнем, коли проводилося останнє подібне опитування, рівень особистої довіри до Родріго Дутерте впав до 72% із 87%. Всього в опитуванні взяли участь 1800 громадян Філіппін, які мають право голосу.

Речник президента Філіппін заявив про те, що сам Родріго Дутерте ніскільки не стурбований даною статистикою. Очільник країни і далі при цьому буде зосереджуватися на виконанні своїх обов’язків.

Причиною падіння рівня підтримки Родріго Дутерте, який править Філіппінами із 2016 року, вважають зростання цін на рис, які призвели до збільшення інфляції. Рівень інфляції в серпні 2018 року на Філіппінах складав 6,4%. Даний показник є найбільшим за останні десять років.