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    Економіка та фінанси

    Мінекології має розібратися з імпортом токсичного нафтококсу для «Донбасенерго» - депутат

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    Мінекології має розібратися з імпортом токсичного нафтококсу для «Донбасенерго» - депутат

    Нардеп стверджує, що близько 30 тис. тонн нафтококсу знаходяться в приватних портах і чекають вивантаження на «Донбасенерго»

    Міністерство екології та природних ресурсів, а також правоохоронні органи України, повинні перевірити покупку компанією «Донбасенерго» нафтококсу, який є токсичним і може привести до перевищення допустимих викидів на теплоелектростанціях.

    Відповідну заяву зробив народний депутат України Михайло Бондар під час брифінгу в парламенті, наголосивши, що має в своєму розпорядженні підтверджуючі документи.

    «У мене зараз є документи, про те, що близько 30 тис. тонн цього коксу знаходяться в приватних портах і чекають вивантаження на «Донбасенерго», - сказав нардеп.

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    За його словами, при спалювання вугілля на українських ТЕС сірка в складі палива не повинна перевищувати 2%, а в нафтококсі частка сірки значно вище - 6-6,5%.

    «Тому я вважаю, що правоохоронні органи, і в першу чергу Міністерство екології, повинні розібратися, як надходить дане паливо, і як воно буде спалюватися», - додав Бондар.

    Нагадаємо, 31 серпня приватний морський порт ТІС (Одеська обл.) прийняв для розвантаження судно SBI Bravo з нафтококсом для енергокомпанії «Донбасенерго».

    За інформацією депутата Борислава Берези, нафтококс, який є токсичним продуктом, синтезованим з відходів нафтопродуктів, планується використовувати на українських ТЕС, що може привести до тяжких екологічних наслідків.

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