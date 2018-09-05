Мінекології має розібратися з імпортом токсичного нафтококсу для «Донбасенерго» - депутат



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Нардеп стверджує, що близько 30 тис. тонн нафтококсу знаходяться в приватних портах і чекають вивантаження на «Донбасенерго»

Міністерство екології та природних ресурсів, а також правоохоронні органи України, повинні перевірити покупку компанією «Донбасенерго» нафтококсу, який є токсичним і може привести до перевищення допустимих викидів на теплоелектростанціях.

Відповідну заяву зробив народний депутат України Михайло Бондар під час брифінгу в парламенті, наголосивши, що має в своєму розпорядженні підтверджуючі документи.

«У мене зараз є документи, про те, що близько 30 тис. тонн цього коксу знаходяться в приватних портах і чекають вивантаження на «Донбасенерго», - сказав нардеп.

За його словами, при спалювання вугілля на українських ТЕС сірка в складі палива не повинна перевищувати 2%, а в нафтококсі частка сірки значно вище - 6-6,5%.

«Тому я вважаю, що правоохоронні органи, і в першу чергу Міністерство екології, повинні розібратися, як надходить дане паливо, і як воно буде спалюватися», - додав Бондар.

Нагадаємо, 31 серпня приватний морський порт ТІС (Одеська обл.) прийняв для розвантаження судно SBI Bravo з нафтококсом для енергокомпанії «Донбасенерго».

За інформацією депутата Борислава Берези, нафтококс, який є токсичним продуктом, синтезованим з відходів нафтопродуктів, планується використовувати на українських ТЕС, що може привести до тяжких екологічних наслідків.