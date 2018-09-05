Окупанти розшукують двох чоловіків через вбивство Захарченка



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Скріншот з інформаційних ресурсів бойовиків Оголошення в розшук двох чоловіків у справі вбивства Захарченка

ЗМІ бойовиків повідомляють, що розшукувані чоловіки перебували в ресторані «Сепар» незадовго до того, як там стався вибух

Так зване Міністерство внутрішніх справ самоназваної Донецької народної республіки оголосило в розшук двох чоловіків у справі про вбивство ватажка Олександра Захарченка.

Про це повідомляють інформаційні ресурси бойовиків.

Розшукувані чоловіки перебували в ресторані «Сепар» незадовго до того, як там стався вибух, унаслідок якого загинув Захарченко.

Речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко сказав, що не володіє точною інформацією з цього приводу та закликав робити запит до правоохоронних органів.

Речниця Служби безпеки Олена Гітлянська раніше на питання про те, чи розслідують цю справу українські правоохоронці та чи відомо їм про підозрюваних у вбивстві, послалася на останній брифінг голови СБУ Василя Грицака та сказала, що додаткової інформації не має.

Зазначимо, що після вбивства ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, за повідомленнями російських ЗМІ, у «республіці» готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.

Джерело: Громадське