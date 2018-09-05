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    Думки вголос

    Навіщо в центрі Києва потрібні непрацюючі заводи?

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Навіщо в центрі Києва потрібні непрацюючі заводи?

    Чи не можете платити - банкротьтесь або віддавайте місту землю, продавайте свою територію забудовникам ....

    Мовою оригіналу

    В конце 90-х я был депутатом Харьковской райрады, куда относилась в то время Теличка.

    Директора заводов косяками ходили, просили льготы по налогу на землю. Дескать, предприятие лежит, площади огромные, налог платить нечем. Я как председатель бюджетной комиссии это все рассматривал. Заключения комиссия давала в основном отрицательные. Я придерживался такой логики: зачем ваш неработающий завод нужен фактически в центре городе, на берегу реки. Там надо парки, жилье строить. Не можете платить - банкротьтесь нафиг или отдавайте городу землю, продавайте свою территорию застройщикам....

    Увы, льготы тем предприятиям давали под давлением администрации. И сейчас, спустя почти 20 лет, по киевским промзонам все печально. Есть только один хороший пример - это строительство жилого комплекса на месте завода «Вулкан» на Дарнице. А помню, сколько возмущений было, когда «Вулкан» убирали! Мол, там же столовая для бомжей! Ее же нельзя трогать! Активисты телами ту столовку защищали!

    А Теличка, увы, так и не развивается… Там в основном склады или полукустарные производства с минимумом занятых.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

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