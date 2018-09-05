Розвідка назвала винних у екологічній катастрофі в окупованому Криму



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Окупанти часто проводять військові навчання у Криму

Російське окупаційне командування намагається приховати масштаб екологічної проблеми і уникнути відповідальності

Причиною потрапляння хімічних речовин у повітря на півночі Криму стало влучання у технологічні ємності снарядів під час навчань окупаційних військ Російської Федерації. Про це сьогодні з посиланням на дані української розвідки на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Зокрема, 13-19 серпня ц.р. у ході тренування з прикриття адміністративного кордону з Херсонською областю, підрозділи ЗС РФ проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів. Внаслідок влучень снарядів зазначені об’єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму», — сказав Мотузяник.

За його словами, російське окупаційне командування намагається приховати масштаб екологічної проблеми і уникнути відповідальності за її виникнення, шляхом розповсюдженням у ЗМІ неправдивих і викривлених повідомлень, які дезінформують суспільство щодо реального стану екологічної небезпеки в Криму.

Сьогодні на адмінмежі з Кримом зафіксовані випадки отруєнь прикордонників, які працюють у безпосередній близькості до заводу Кримський титан» в окупованому Армянську.

Напередодні Слободян заявив, що прикордонникам на межі з Кримом видали спецзахист.

У вівторок стало відомо, що окупанти закрили токсичний завод «Титан», з Армянська почали евакуювати дітей.

На думку Рефата Чубарова, на заводі в Армянську окупанти могли сховати бойові отруйні речовини.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».

Як повідомили 4 вересня російські ЗМІ, роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні. Дітей міста Армянська шкільного віку та дошкільнят з матерями відправили до санаторіїв.

31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.