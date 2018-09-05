  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розвідка назвала винних у екологічній катастрофі в окупованому Криму

    • Розсилка
    Окупанти часто проводять військові навчання у Криму&nbsp; - Розвідка назвала винних у екологічній катастрофі в окупованому Криму
    Окупанти часто проводять військові навчання у Криму 

    Російське окупаційне командування намагається приховати масштаб екологічної проблеми і уникнути відповідальності

    Причиною потрапляння хімічних речовин у повітря на півночі Криму стало влучання у технологічні ємності снарядів під час навчань окупаційних військ Російської Федерації. Про це сьогодні з посиланням на дані української розвідки на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

    «Зокрема, 13-19 серпня ц.р. у ході тренування з прикриття адміністративного кордону з Херсонською областю, підрозділи ЗС РФ проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів. Внаслідок влучень снарядів зазначені об’єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму», — сказав Мотузяник.

    За його словами, російське окупаційне командування намагається приховати масштаб екологічної проблеми і уникнути відповідальності за її виникнення, шляхом розповсюдженням у ЗМІ неправдивих і викривлених повідомлень, які дезінформують суспільство щодо реального стану екологічної небезпеки в Криму.

    Сьогодні на адмінмежі з Кримом зафіксовані випадки отруєнь прикордонників, які працюють у безпосередній близькості до заводу Кримський титан» в окупованому Армянську.

    Напередодні Слободян заявив, що прикордонникам на межі з Кримом видали спецзахист.

    У вівторок стало відомо, що окупанти закрили токсичний завод «Титан», з Армянська почали евакуювати дітей.

    На думку Рефата Чубарова, на заводі в Армянську окупанти могли сховати бойові отруйні речовини.

    Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».

    Як повідомили 4 вересня російські ЗМІ, роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні. Дітей міста Армянська шкільного віку та дошкільнят з матерями відправили до санаторіїв.

    31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.

    Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

    Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми. 

    Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

    Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.

    Читайте також
    прикордонники розвідка Крим Росія окупанти екологія ЗМІ КПВВ отруєння військові навчання завод Україна повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ