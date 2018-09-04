Окупанти закрили токсичний завод «Титан», з Армянську почали евакуювати дітей
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4 вересня російські ЗМІ повідомили, що роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні
На Херсонщині прикордонники зафіксували факт хімічного забруднення з території окупованого Криму.
Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби.
Зазначається, що протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону, на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».
Зокрема, неподалік від КПВВ «Чаплинка» військовослужбовці зафіксували наявність токсичних речовин в повітрі.
Наразі прикордонники сповістили про забруднення органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та евакуювали персонал з небезпечних місць.
Як повідомили 4 вересня російські ЗМІ, роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні. Дітей міста Армянська шкільного віку та дошкільнят з матерями відправили до санаторіїв.
31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.
Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.
Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.