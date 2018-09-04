Окупанти закрили токсичний завод «Титан», з Армянську почали евакуювати дітей



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4 вересня російські ЗМІ повідомили, що роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні

На Херсонщині прикордонники зафіксували факт хімічного забруднення з території окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону, на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».

Зокрема, неподалік від КПВВ «Чаплинка» військовослужбовці зафіксували наявність токсичних речовин в повітрі.

Наразі прикордонники сповістили про забруднення органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та евакуювали персонал з небезпечних місць.

Як повідомили 4 вересня російські ЗМІ, роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні. Дітей міста Армянська шкільного віку та дошкільнят з матерями відправили до санаторіїв.

31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

Як раніше повідомляв bihus.info , кримська філія ПрАТ «Юкрейніан кемікал продактс» (до 2014 року – «Кримський титан»), розташована в окупованому місті Армянськ орендує більше тисячі гектарів у Каланчацькому районі Херсонської області для розташування хімічних відходів виробництва двоокису титану. З 2015-го року компанія припинила сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля.

В управлінні Державної фіскальної служби у Херсонській області повідомили, що «Юкрейніан кемікал продактс» не обкладалось екологічним податком, оскільки, «згідно з повідомленнями підприємства, екологічний податок не сплачується у зв’язку з тим, що на підприємстві була відсутня виробнича діяльність (окупація території АР Крим)».

Водночас, як повідомляє Росспоживнагляд, 2017 року за результатами перевірки додержання екологічного законодавства РФ «Кримський титан» оштрафували на 230 млн рублів (майже 100 млн. гривень) за недостовірну інформацію про викиди.