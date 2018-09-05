У Києві буде проведено інвентаризацію всіх дитячих майданчиків



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Майданчики будуть передані на баланс уповноважених підприємств, установ чи організацій, що здійснюватимуть їх належне утримання

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили проект рішення, який передбачає здійснення заходів щодо впорядкування та утримання у належному стані дитячих майданчиків на території столиці. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Відповідно до проекту рішення, райдержадміністрації повинні будуть провести інвентаризацію всіх дитячих майданчиків, які знаходяться на території відповідних районів. Майданчики будуть передані на баланс уповноважених підприємств, установ чи організацій, що здійснюватимуть належне утримання таких об'єктів благоустрою і проводитимуть їх поточний ремонт.

«У Києві систематично збільшується кількість дитячих майданчиків, що встановлюються підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, у тому числі депутатами Київради. Облаштування таких зон за кошти приватних осіб, як правило, не оформлюється належним чином як дитячий майданчик. Через це у столиці склалася ситуація, коли десятки майданчиків, що не передані на баланс уповноважених підприємств, не підтримуються у належному стані та потенційно можуть становити небезпеку внаслідок їх безхазяйного стану. Саме тому усі дитячі майданчики на території міста Києва повинні бути належним чином інвентаризовані», - зазначив співавтор проекту рішення, депутат Київради Святослав Кутняк.

Згідно з проектом рішення, на дитячих майданчиках має бути демонтовано усі інформаційні матеріали про осіб, причетних до облаштування таких зон.

Документ має також розглянути постійна комісія Київради з питань власності.