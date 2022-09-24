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СБУ встановила особу російського полковника, що влаштовує катування херсонців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ встановила особу російського полковника, що влаштовує катування херсонців
Полковник російської поліції Олександр Науменко керує військовослужбовцями росгвардії та бандами в окупованому Херсоні
фото: СБУ

Російському полковнику оголошено підозру

Служба безпеки України встановила особу російського командира, який санкціонував катування українців у тимчасово окупованому Херсоні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мова йде про заступника начальника управління росгвардії по Ростовській області полковника поліції Олександра Науменка із позивним «Альфа».

За даними слідства СБУ, з березня Науменко керує військовослужбовцями росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому Херсоні. За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Встановлено, що Науменко особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі.

Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.

Наразі полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Документування злочинів проводили співробітники СБУ в Херсонської області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Банкова обіцяє звільнити південь України «методом Лукашенка».

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Теги: війна росія окупація окупанти Херсон СБУ

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