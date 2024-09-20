Тепер у них «єОселя». Хто з держслужбовців користується програмою президента

Співробітники НАБУ, БЕБ, прокуратури і Нацполіції влаштували квартирний мегашопінг за державною програмою

Другий рік поспіль в Україні діє програма доступного кредитування житла «єОселя» під егідою президента Володимира Зеленського.

Її реалізація відбувається за двома напрямками:

під 3% річних. Скористатися низькою кредитною ставкою може обмежене коло осіб: військові, правоохоронці, педагогічні і медичні працівники, науковці;

під 7% річних. Вказану іпотеку можуть узяти всі українці, яким виповнилося 18 років.

Проте держава наліво-направо не роздає «дешеві» кредити. Потенційними позичальниками можуть стати платоспроможні особи, котрі не мають власного житла, або їхня оселя за площею менша 52,5 кв. м. Також під програму потрапляють особи, чиє помешкання розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території.

За бортом «єОселі» – українці, котрі беруть участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом, а також ті, хто є фігурантами санкційних списків.

Важливий момент»: іпотечний кредит видається до 20 років, при цьому позичальник має сплати початковий внесок у розмірі 20% від вартості житла. Розмір кредиту – теж не безмежний. Наприклад, Таскомбанк видає до 4 млн грн, Приватбанк – до 5 млн грн, «Кредит Дніпро» – до 6 млн грн. Всього програми «єОселя» залучено 11 фінансових установ: Ощадбанк, Приватбанк», Укргазбанк, «Глобус», Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank, «Кредит Дніпро», «МТБ Банк», Таскомбанк і Bisbank.

За даними Мінекономіки , від початку 2024 року станом на середину вересня 6341 українська родина отримала пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на загальну суму 10,8 млрд грн. Більшість кредитів українці взяли на придбання житла на вторинному ринку – 4550 житлових об'єктів, 1791 – первинний продаж.

У цілому, за весь час дії держпрограми 12666 українських родин отримали кредити на суму понад 20,2 млрд грн.

Як свідчать дані реєстру декларацій, президентською «єОселею» за найменшим з можливих відсотків чомусь найбільш активно користуються не вчителі чи лікарі, а працівники правоохоронної системи. Та й тут особливо вирвалися вперед лише ті, у кого достатньо висока зарплата, наприклад, працівники НАБУ чи БЕБ. Для порівняння: рідше до іпотечної програми звертаються, наприклад, рятувальники, чиновники ОДА, та й навіть судді.

«Главком» зібрав дані про найбільші «квартирні» обновки за програмою «єОСеля», задекларовані державними службовцями у 2024 році.

Усім миром – на новеньку квартиру

Рекордсменом за вартістю купленої нерухомості за програмою «єОселя» виявився старший детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Зайцев. У серпні він за 5,58 млн грн придбав квартиру площею 87,3 кв. м у Львові. Для цього правоохоронець позичив у «Сенс Банку» 3,69 млн грн терміном на 20 років. При укладенні договору купівлі-продажу квартири у кредит Олександр Зайцев заплатив 1,88 млн грн першого внеску.

Cтарший детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Зайцев за 5,58 млн грн придбав квартиру у Львові, скориставшись держпрограмою «єОселя» дані реєстру декларацій

Якщо зазирнути в електронну декларацію за 2023 рік детектива НАБУ, то його сукупні доходи та заощадження з труднощами дозволяли нашкребти грошей на перший внесок. Також Зайцев вказав у декларації три квартири, одна з яких належить дружині, а інші дві – в оренді та спільному користуванні члена його сім’ї.

Іншу вартісну квартиру у Львові площею 100,8 кв. м за програмою «єОселя» придбала співробітниця управління логістики та матеріально-технічного забезпечення поліції Львівщини Наталія Оксаніч. Її ціна – 4,52 млн грн.

Співробітниця управління логістики та матеріально-технічного забезпечення поліції Львівщини Наталія Оксаніч обзавелася квартирою вартістю 4,52 млн грн дані реєстру декларацій

Державний «Укргазбанк» видав Оксаніч 1,59 млн грн кредиту. Ще 1,8 млн грн поліцейська позичила у громадянки Галини Онишко. Імовірно, це близька родичка, адже Наталія Оксаніч разом із цією особою, Ігорем та Марією Онишко спільно володіють з кінця 90-х років квартирою площею 51 кв. м у Львові.

Також у декларації поліцейської зазначено інформацію, що її чоловік Юрій Оксаніч (теж працівник поліції) володіє спільно з громадянкою Лідією Оксаніч будинком площею 84,9 кв. м на Житомирщині.

До слова, минулорічні доходи сім’ї Оксанічів склали 1,1 млн грн.

Навесні цього року новосілля відзначив старший детектив територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві Андрій Яковлев. Він задекларував купівлю будинку на 112,8 «квадратів» і земельної ділянки на 0,02 га у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області загальною вартістю 5 млн грн.

Старший детектив територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві Андрій Яковлев задекларував купівлю будинку на 112,8 «квадратів» і земельної ділянки на 0,02 га під Києвом загальною вартістю 5 млн грн дані реєстру декларацій

Гроші на купівлю коштовного майна Яковлев залучив у трьох джерел: 1,99 млн грн позичив Ощадбанк за програмою «єОселя», 680 тис. грн підкинула дружина Марина і 250 тис. грн подарував громадянин Микола Яковлев, імовірно батько детектива.

До речі, Микола Яковлев регулярно дарує гроші сину-«бебівцю» Андрію Яковлеву. Зокрема, у 2017 році – 25 тис. грн, 2018 році – 35 тис. грн, 2019 році – 15 тис. грн, 2020 році – 20 тис. грн, 2021 році – 25 тис. грн, 2022 році – 45 тис. грн, 2023 році – 75 тис. грн.

Треба додати, що сімейство Яковлевих – не безхатченки. У декларації за 2023 рік відображено дві столичні квартири, однією з яких володіє подружжя, іншою – діти правоохоронця. Ще дружина має хату площею 80 кв. м на окупованій території.

За 20 кілометрів від столиці, у селі Крюківщина старший детектив Національного антикорупційного бюро Олег Грудзур купив хатинку та землю вартістю 4,12 млн грн. Більшу частину коштів (3,3 млн грн) правоохоронець узяв в Укргазбанку за програмою «єОселя».

Старший детектив Національного антикорупційного бюро Олег Грудзур купив хатинку та землю поблизу Києва вартістю 4,12 млн грн дані реєстру декларацій

У минулорічній декларації Грудзур показав, що разом із сім’єю безоплатно користуюся квартирою 52 «квадрата» у селі Крюківщина Київської області. Нерухомість належить громадянці Оксані Грудзур.

Окремо старший детектив задекларував кімнату площею 9 кв. м, яка у власності Національної академії внутрішніх справ. Натомість власних «квадратних метрів» Олег Грудзур немає.

Власником квартири площею 71,2 кв. м під Львовом став прокурор Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Владислав Галушко. Ціна нерухомості – 3,65 млн грн. З них 2,64 млн грн прокредитував Приватбанк за програмою «єОселя».

Власником квартири за ціною 3,65 млн грн і площею 71,2 кв. м під Львовом став прокурор Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Владислав Галушко дані реєстру декларацій

До цього прокурор Галушко не мав особистого житла. Водночас на його дружині Вікторії висять квартира площею 48,9 кв. м і підвал у Львові, придбані 2018 року.

В умовну категорію «власники житла за 2 млн грн+» від «єОселі» також ввійшли:

прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Гречишкін (за 2,15 млн грн купив київську квартиру площею 45,2 кв. м; програма «єОселя» надала 1,72 млн грн кредиту);

слідчий Державного бюро розслідувань Олексій Ворона (квартира площею 51,7 кв. м у Полтаві за ціною 2 млн грн з них 1,6 млн грн залучено за рахунок «єОселі»);

детектив Національного антикорупційного бюро Іван Романчук (квартира на 60 «квадратів» у Києві за 2,66 млн грн; кредит від «єОселі» – 2,12 млн грн);

старший детектив територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві Дмитро Сирко (будинок і земельну ділянку у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області за 2,84 млн грн; «єОселя» прокредитувала 1,96 млн грн);

начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Києва Сергій Бондар (квартира площею 48,5 кв. м у Києві вартістю 2,43 млн грн; за рахунок «єОселі» – 1,95 млн грн);

прокурор Ковельської окружної прокуратури Тетяна Безкровна (житловий будинок на 107 «квадратів» і земельна ділянка площею 0,03 га вартістю 2,2 млн грн; позика від «єОселі» – 1,82 млн грн).

«єОселя»

Окрім силовиків, цьогоріч брали житло за доступними кредитами й інші категорії службовців. Наприклад, начальник регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Волинської ОДА Юрій Діконтус за 2,56 млн грн придбав квартиру площею 80,5 кв. м у селі Зміїнець на Волині. Також посадовець вказав, що сплатив початковий внесок на суму майже 900 тис. грн.

Згідно з декларацією за 2023 рік, Юрій Діконтус із дружиною та трьома дітьми тісняться у квартирі площею 44 кв. м.

Новенькою оселею обзавівся суддя Хотинського райсуду Чернівецької області Сергій Скрипник. Служитель Феміди купив сільський будинок та земельну ділянку біля нього за ціною 2,5 млн грн.

Суддя Хотинського райсуду Чернівецької області Сергій Скрипник купив сільський будинок та земельну ділянку біля нього за ціною 2,5 млн грн дані реєстру декларацій

Суддя зазначив, що взяв в «Ощадбанку» іпотечний кредит у розмірі 2 млн грн. До цього Сергій Скрипник проживав у квартирі площею 54 кв. м, яку торік придбала громадянка Марія Скрипник.

«Клюнув» на «єОселя» й багаторічний консультант Офісу президента Володимир Максимович. Столична квартира площею 43,5 кв. м обійшлася чиновнику у 2 млн грн. 80% від вартості помешкання (1,61 млн грн) склав узятий кредит у банку. Досі Максимович мешкав на орендованих квартирах у столиці. За 2023 рік його зарплата в Офісі президента склала 508,1 тис. грн.

Крім цього іпотечні кредити взяли: директор комунального підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Галина Романенко (квартира площею 45,1 кв. м у Києві за ціною 2,16 млн грн), заступник директора із забезпечення ТОВ «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» Олександр Стрихарчук (столичне житло площею 53 кв. м вартістю 3,37 млн грн), начальник відділу планування та контролю мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС Віктор Гуменюк (квартира на 66 «квадратів» в Обухові у Київській області вартістю 3 млн грн), заступник начальника управління Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області Станіслав Шпилька (квартира площею 43 кв. м у Кропивницькому за ціною 1 млн грн), директор Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені професора Бокаріуса» Міністерства юстиції Сергій Тюлєнєв (квартира на 66 «квадратів» у Києві за 4,36 млн грн).

Віталій Тараненко, Єлизавета Жабська, «Главком»