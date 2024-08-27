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«Воюй або працюй». Прем'єр повідомив концепцію, яка залучить кошти до бюджету

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Воюй або працюй». Прем'єр повідомив концепцію, яка залучить кошти до бюджету
Шмигаль пояснив, що Україна наразі має менше ніж 8 млн офіційних робочих місць і для того, щоб підтримувати військових треба мати не менше 10 млн
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Прем'єр-міністр: Принцип «воюй або працюй» має вивести ринок праці з тіні

Наразі бюджет України потребує понад 500 млрд гривень для оборони й близько $15 мільярдів для «цивільних» витрат. Влада хоче залучити кошти від заморожених активів Російської Федерації. Про це на форумі «Україна 2024. Незалежність» заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду пояснив, що за 2,5 року Україні вдалося залучити майже $100 млрд допомоги від партнерів на соціальні потреби. За його словами, попри це, на наступний рік Україні не вистачає близько $15 млрд на соціальні потреби.

Зазначається, щоб їх отримати, планують, зокрема, залучити кошти від заморожених активів РФ. Наразі для цього триває робота з партнерами.

Шмигаль також звернув увагу на питання оборони. Щоб закрити відповідну потребу, цьогоріч потрібно ще 500 млрд гривень.

Отримати ці кошти планують завдяки чотирьом крокам:

  • збільшення внутрішніх запозичень. Ринок до цього готовий, зауважив прем'єр;
  • збільшення ставки податку на прибуток для банків;
  • розширення бази для військового збору та підвищення ставок військового збору для окремих випадків;
  • принцип «воюй або працюй», який передбачає введення низки заходів, які ринок праці виведуть із тіні.

Шмигаль пояснив, що Україна наразі має менше ніж 8 млн офіційних робочих місць і для того, щоб підтримувати військових треба мати не менше 10 млн. 

До слова, у січні-липні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 1 трлн грн, зокрема у липні – 161,6 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Міністерство фінансів наголошує, що військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.  

Нагадаємо, військовий збір з мінімальної зарплати під час війни його мають сплачувати всі, в тому числі фізичні особи – підприємці. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Теги: міністр децентралізація бюджет ринок незалежність Україна робота влада Денис Шмигаль

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