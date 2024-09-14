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Аналітик із США вказав на «ахіллесову п'яту» Росії у війні з Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Аналітик із США вказав на «ахіллесову п'яту» Росії у війні з Україною
Супутниковий знімок знищеного винищувача МіГ31 після атаки на авіабазу Бельбек. Крим, 16 травня 2024 року
фото з відкритих джерел

Коли росіяни отримують час на зміцнення оборони, українцям стає складніше ефективно бити по території РФ

Триває повномасштабна війна в Україні, і на території РФ біля українського кордону багато російських військових об’єктів справді належним чином не захищені. Ворожі об'єкти можуть мати захист у формі персоналу, який охороняє його на землі, чи у формі укриття для основного обладнання, наприклад, літаків, про це OSINT-аналітик із США Бреді Афрік розповів «Радіо Свобода».

«Дійсно, багато російських військових цілей і об’єктів на російській території поблизу українсько-російського кордону не захищені належним чином», – заявив експерт.

За його словами, надання супротивнику часу на підготовку та зміцнення оборони ускладнює українській стороні завдання ефективних ударів по ворожій території.

«Україна, наприклад, нещодавно завдала удару по авіабазі Маринівка, де було кілька літаків, захищених укриттями. Цих укриттів не існувало лише кілька років тому, і вони були побудовані Росією під час фактичного вторгнення», – заявив аналітик.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не планують змінювати свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії. 

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії. 

Теги: зброя Свобода війна радіо укриття Україна росіяни Ллойд Остін

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