Детективи НАБУ вийшли на мегашопінг

Що купують під час повномасштабної війни співробітники антикорупційного органу

Реєстр електронних декларацій, відкриттю якого політичний істеблішмент пручався майже два роки, нарешті запрацював у прозорому режимі. Тепер він відображає спосіб життя чиновників та високопосадовців під час великої війни. Неприкритими виявилися й статки тих, хто покликаний викривати топкорупцію в Україні – детективів та інших співробітників Національного антикорупційного бюро.

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У ході моніторингу е-декларацій «Главком» зафіксував несподівану тенденцію: протягом 2022-2023 років чимало працівників НАБУ робили дорогі покупки. І подекуди набута власність не вписується навіть у великі доходи, які держава гарантує співробітникам антикорупційного органу.

Заробітна плата працівників НАБУ складається з посадового окладу; доплати за вислугу років; доплати за науковий ступінь; доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці; доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця. «Голий» посадовий оклад без доплати керівника підрозділу детективів НАБУ в 2024 році складатиме 90840 грн, заступника керівника підрозділу детективів – 84784 грн, старшого детектива – 66616 грн, детектива – 57532 грн.

Porsche Cayenne і дві квартири за 8 млн грн

Отже, знайомтеся: старший детектив Головного підрозділу детективів НАБУ Лайма Оберемок (у дівочості – Горбенко).

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Вона є донькою генерала Артура Горбенка, який раніше керував Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби, а нині – командир 125-ї окремої бригади тероборони.

У 2014 році Лайма Оберемок служила у львівському прикордонному загоні фото з відкритих джерел

Лише під час великої війни детектив обзавелася:

Porsche Cayenne, 2022 року випуску за ціною 4,4 млн грн;

квартирою у 156 «квадратів» у Львові вартістю 4,1 млн грн;

паркомісцем площею 13,7 кв. м у Львові за ціною 265 тис. грн;

садовим будинком на 90,4 км. м у селі Мала Данилівка Харківської області, ціна – 1,7 млн грн.

За час великої війни детектив Лайма Оберемок набула майна загальною вартістю 10,4 млн грн дані з реєстру декларацій

Також за місяць до вторгнення, у січні 2022 року Лайма Оберемок стала власницею столичної квартири на 81 «квадрат» вартістю 4 млн грн. Перед цією покупкою детектив задекларувала грошовий подарунок від батька на суму 1,6 млн грн.

Загалом у 2022 році детектива НАБУ щедро обдаровували близькі люди. Чоловік Євген, який працює підприємцем, зробив подарунок дружині у вигляді 2,5 млн грн. Батько чоловіка Анатолій подарував сім’ї детектива НАБУ готівку на суму 737 тис. грн.

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Ще цікавий факт: у серпні 2019 року, вже працюючи у НАБУ, Лайма Оберемок мріяла потрапити до оновленої адміністрації президента, куди прийшов Володимир Зеленський. Зокрема, націлилася на посаду генерального директора департаменту з питань регіональної політики та децентралізації Офісу президента. Однак не пройшла.

Нові «квадратні метри» для детективів

Колеги Лайми Оберемок також робили значні покупки. Старший детектив НАБУ Андрій Грушанський наприкінці жовтня 2023-го придбав квартиру площею 75,1 кв. м у столиці. Вона йому обійшлася у 4,76 млн грн.

У 2023 році старший детектив НАБУ Андрій Грушанський купив квартиру у Києві дані з реєстру декларацій

Сім’я детектива Грушанського, згідно з е-декларацією за 2022 рік, вже володіла іншою квартирою у Києві. Цю нерухомість на 45 «квадратів» було куплено теж не так давно – у 2019 році.

Старший детектив Володимир Пачевський задекларував купівлю квартири площею 70,1 кв. м у Києві. Її вартість – 2,78 млн грн. Нова нерухомість з’явилася у середині грудня минулого року.

Старший детектив Володимир Пачевський купив квартиру у столиці за 2,78 млн грн дані з реєстру декларацій

Водночас із річної декларації за 2021 рік детектива випливає, що він та його сім’я не мали власного помешкання і жили у чужій квартирі.

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Ще один старший детектив Богдан Шпера став власником київської квартири на 80 «квадратів». У лютому 2023-го він заплатив за неї 2,1 млн грн. До цього часу співробітник НАБУ зі свою сім’єю орендували житло.

Старший детектив Богдан Шпера став власником київської квартири на 80 «квадратів». Її вартість – 2,12 млн грн дані з реєстру декларацій

Дещо казусною вийшла історія зі старшим детективом НАБУ Андрієм Андрєєвим. На початку січня минулого року він під іпотеку взяв квартиру площею 89,1 кв. м вартістю 3,2 млн грн. Іпотекодавцем виступив Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Будучи детективом, Андрій Андрєєв заліз в іпотеку і через держфонд узяв на виплату квартиру площею 89 «квадратів». А через рік він розрахувався з НАБУ дані з реєстру декларацій

А під кінець 2023 року старший детектив Андрій Андрєєв оприлюднив декларацію, в якій вказав, що… звільняється з НАБУ.

Траплялися випадки, коли співробітники антикорупційного бюро вочевидь записувати майно на себе, а тому володільцями ставали їхні чоловіки чи дружини. Таким чином, у жовтні 2022 року в дружини старшого детектива Максима Коберника Вікторії Литвишко з’явилися квартира площею 86,8 кв. м за ціною 979,1 тис. грн у Києві і автомобіль Ford Fiesta, 2016 року випуску вартістю 150 тис. грн (його ринкова ціна стартує від 300 тис. грн).

У дружини старшого детектива Максима Коберника Вікторії Литвишко з’явилися столична квартира і автомобіль Ford Fiesta дані з реєстру декларацій

Обновками у вигляді рухомого і нерухомого майна похвалилася і сім’я детектива Олександра Міщанинця (чоловік також звільнився з НАБУ наприкінці 2023 року – «Главком»). У березні минулого року дружина Людмила Міщанинець купила Toyota Corolla 2021 року випуску вартістю 641,3 тис. грн. На профільних інтернет-сайтах ціна машини такої марки стартує від 800-900 тис. грн.

Також із травня 2023 року Людмила Міщанинець є власницею квартири на 90 кв. м у Києві вартістю 3 млн грн.

У 2023 року сім’я детектива Олександра Міщанинця збагатилася рухомим і нерухомим майном дані з реєстру декларацій

Крім того, детектив НАБУ засвітив ще одну купівлю квартири у Дніпрі. Власницею є Ганна Міщанинець, імовірно матір декларанта. Натомість ціну цієї нерухомості приховано за формулюванням: «Член сім’ї не надав інформацію».

Автопарк під НАБУ

Під час війни оновлювався й приватний автопарк детективів Національного антикорупційного бюро.

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Старший детектив Олександр Кровоспицький узяв з автосалону за 1,1 млн грн новеньку Mazda CX-5.

Старший детектив Олександр Кровоспицький заплатив 1,1 млн грн за Mazda CX-5, 2023 року випуску ілюстративне фото

Але більшість співробітників купували хоча й елітні, але вживані автівки. Детектив Вадим Гура за 887 тис. грн придбав Lexus ES, 2016 року випуску.

Lexus ES 2016 року випуску коштував детективу Вадиму Гурі 887 тис. грн ілюстративне фото

Детектив Олег Цимбала купив BMW X3 2019 року випуску. Машина коштувала йому в кілька разів дешевше (285,2 тис. грн), ніж продається на українських авторинках (ціни стартують від 1 млн грн). Щоправда, силовик додатково потратився (плюс 135,7 тис. грн) на розмитнення своєї автівки, бо її пригнали йому з США.

BMW X3, 2019 року випуску вартував детективу Олегу Цимбалу трохи більше 400 тис. грн ілюстративне фото

Старший детектив Костянтин Кравчук, очевидно, взяв приклад з колеги Цимбала: Honda Clarity, 2019 року теж припливла до нього з Америки. За неї Кравчук заплатив 415,7 тис. грн, ще 161,1 тис. грн віддав за розмитнення.

Honda Clarity, 2019 року випуску обійшлася старшому детективу Костянтину Кравчуку майже 600 тис. грн ілюстративне фото

За два місяці до звільнення з НАБУ, у листопаді 2022 року старший детектив Тетяна Водоп’янова з автосалону взяла електромобіль Nissan Leaf, 2019 року випуску. Його вартість склала 725 тис. грн.

За два місяці до звільнення з НАБУ старший детектив Тетяна Водоп’янова за 725 тис. грн взяла електромобіль Nissan Leaf, 2019 року випуску ілюстративне фото

Цікаві операції

Несподіваною інвестицією серед колег з НАБУ виділився старший детектив Олександр Мойсеєв. У квітні 2023 року він купив 100 штук державних облігації України, заплативши за них 3,65 млн грн. А потім розмістив їх… на Кіпрі. Зокрема, в юридичні компанії Freedom Finance Europe LTD.

Старший детектив Олександр Мойсеєв на 3,65 млн грн купив держоблігацій і розмістив їх за кордоном дані з реєстру декларацій

Інший старший детектив Віктор Фурсевич комусь подарував 1 млн грн готівки. Цю операцію він провів у квітні минулого року.

Старший детектив Віктор Фурсевич дарує комусь 1 млн грн. І робить це регулярно дані з реєстру декларацій

Як з’ясував «Главком», це не перша така дія з боку детектива НАБУ. У 2020 році Віктор Фурсевич також подарував 1 млн грн невідомій особі.

Попри високі місячні зарплати деякі співробітники НАБУ брали матеріальну допомога для вирішення соціально-побутових питань. Наприкінці грудня 2023-го таку виплату на суму 173,7 тис. грн одержав заступник керівника підрозділу детективів НАБУ Тарас Кремпович; керівник Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров – 152,1 тис. грн допомоги.

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У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро. Документ передбачає збільшення штату співробітників НАБУ на 300 осіб – до 1 тис. працівників. У пояснювальній записці міністр юстиції Денис Малюська зазначив: починаючи з 2024 року, антикорупційне бюро потребуватиме додаткового фінансування. Це означає, що невдовзі відбудеться поповнення армії борців із топкорупцією.

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Разом із тим суспільство чекає від НАБУ більш якісних розслідувань, які потім не розвалювалися б у судах і завершувалися реальним покаранням корупціонерів. Два красномовні факти: 54,5% опитаних українців висловили недовіру Національному антикорупційному бюро (дані Центру Разумкова за липень 2023 року); багато справ НАБУ щодо зловживання владою та привласнення майна закінчилися виправдувальними вироками (зі звіту незалежних міжнародних експертів за 2023 рік, які досліджували роботу НАБУ).

Віталій Тараненко, «Главком»