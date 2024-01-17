Детективи НАБУ вийшли на мегашопінг

Що купують під час повномасштабної війни співробітники антикорупційного органу
Реєстр електронних декларацій, відкриттю якого політичний істеблішмент пручався майже два роки, нарешті запрацював у прозорому режимі. Тепер він відображає спосіб життя чиновників та високопосадовців під час великої війни. Неприкритими виявилися й статки тих, хто покликаний викривати топкорупцію в Україні – детективів та інших співробітників Національного антикорупційного бюро.
У ході моніторингу е-декларацій «Главком» зафіксував несподівану тенденцію: протягом 2022-2023 років чимало працівників НАБУ робили дорогі покупки. І подекуди набута власність не вписується навіть у великі доходи, які держава гарантує співробітникам антикорупційного органу.
Porsche Cayenne і дві квартири за 8 млн грн
Отже, знайомтеся: старший детектив Головного підрозділу детективів НАБУ Лайма Оберемок (у дівочості – Горбенко).
Вона є донькою генерала Артура Горбенка, який раніше керував Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби, а нині – командир 125-ї окремої бригади тероборони.
Лише під час великої війни детектив обзавелася:
- Porsche Cayenne, 2022 року випуску за ціною 4,4 млн грн;
- квартирою у 156 «квадратів» у Львові вартістю 4,1 млн грн;
- паркомісцем площею 13,7 кв. м у Львові за ціною 265 тис. грн;
- садовим будинком на 90,4 км. м у селі Мала Данилівка Харківської області, ціна – 1,7 млн грн.
Також за місяць до вторгнення, у січні 2022 року Лайма Оберемок стала власницею столичної квартири на 81 «квадрат» вартістю 4 млн грн. Перед цією покупкою детектив задекларувала грошовий подарунок від батька на суму 1,6 млн грн.
Загалом у 2022 році детектива НАБУ щедро обдаровували близькі люди. Чоловік Євген, який працює підприємцем, зробив подарунок дружині у вигляді 2,5 млн грн. Батько чоловіка Анатолій подарував сім’ї детектива НАБУ готівку на суму 737 тис. грн.
Ще цікавий факт: у серпні 2019 року, вже працюючи у НАБУ, Лайма Оберемок мріяла потрапити до оновленої адміністрації президента, куди прийшов Володимир Зеленський. Зокрема, націлилася на посаду генерального директора департаменту з питань регіональної політики та децентралізації Офісу президента. Однак не пройшла.
Нові «квадратні метри» для детективів
Колеги Лайми Оберемок також робили значні покупки. Старший детектив НАБУ Андрій Грушанський наприкінці жовтня 2023-го придбав квартиру площею 75,1 кв. м у столиці. Вона йому обійшлася у 4,76 млн грн.
Сім’я детектива Грушанського, згідно з е-декларацією за 2022 рік, вже володіла іншою квартирою у Києві. Цю нерухомість на 45 «квадратів» було куплено теж не так давно – у 2019 році.
Старший детектив Володимир Пачевський задекларував купівлю квартири площею 70,1 кв. м у Києві. Її вартість – 2,78 млн грн. Нова нерухомість з’явилася у середині грудня минулого року.
Водночас із річної декларації за 2021 рік детектива випливає, що він та його сім’я не мали власного помешкання і жили у чужій квартирі.
Ще один старший детектив Богдан Шпера став власником київської квартири на 80 «квадратів». У лютому 2023-го він заплатив за неї 2,1 млн грн. До цього часу співробітник НАБУ зі свою сім’єю орендували житло.
Дещо казусною вийшла історія зі старшим детективом НАБУ Андрієм Андрєєвим. На початку січня минулого року він під іпотеку взяв квартиру площею 89,1 кв. м вартістю 3,2 млн грн. Іпотекодавцем виступив Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.
А під кінець 2023 року старший детектив Андрій Андрєєв оприлюднив декларацію, в якій вказав, що… звільняється з НАБУ.
Траплялися випадки, коли співробітники антикорупційного бюро вочевидь записувати майно на себе, а тому володільцями ставали їхні чоловіки чи дружини. Таким чином, у жовтні 2022 року в дружини старшого детектива Максима Коберника Вікторії Литвишко з’явилися квартира площею 86,8 кв. м за ціною 979,1 тис. грн у Києві і автомобіль Ford Fiesta, 2016 року випуску вартістю 150 тис. грн (його ринкова ціна стартує від 300 тис. грн).
Обновками у вигляді рухомого і нерухомого майна похвалилася і сім’я детектива Олександра Міщанинця (чоловік також звільнився з НАБУ наприкінці 2023 року – «Главком»). У березні минулого року дружина Людмила Міщанинець купила Toyota Corolla 2021 року випуску вартістю 641,3 тис. грн. На профільних інтернет-сайтах ціна машини такої марки стартує від 800-900 тис. грн.
Також із травня 2023 року Людмила Міщанинець є власницею квартири на 90 кв. м у Києві вартістю 3 млн грн.
Крім того, детектив НАБУ засвітив ще одну купівлю квартири у Дніпрі. Власницею є Ганна Міщанинець, імовірно матір декларанта. Натомість ціну цієї нерухомості приховано за формулюванням: «Член сім’ї не надав інформацію».
Автопарк під НАБУ
Під час війни оновлювався й приватний автопарк детективів Національного антикорупційного бюро.
Старший детектив Олександр Кровоспицький узяв з автосалону за 1,1 млн грн новеньку Mazda CX-5.
Але більшість співробітників купували хоча й елітні, але вживані автівки. Детектив Вадим Гура за 887 тис. грн придбав Lexus ES, 2016 року випуску.
Детектив Олег Цимбала купив BMW X3 2019 року випуску. Машина коштувала йому в кілька разів дешевше (285,2 тис. грн), ніж продається на українських авторинках (ціни стартують від 1 млн грн). Щоправда, силовик додатково потратився (плюс 135,7 тис. грн) на розмитнення своєї автівки, бо її пригнали йому з США.
Старший детектив Костянтин Кравчук, очевидно, взяв приклад з колеги Цимбала: Honda Clarity, 2019 року теж припливла до нього з Америки. За неї Кравчук заплатив 415,7 тис. грн, ще 161,1 тис. грн віддав за розмитнення.
За два місяці до звільнення з НАБУ, у листопаді 2022 року старший детектив Тетяна Водоп’янова з автосалону взяла електромобіль Nissan Leaf, 2019 року випуску. Його вартість склала 725 тис. грн.
Цікаві операції
Несподіваною інвестицією серед колег з НАБУ виділився старший детектив Олександр Мойсеєв. У квітні 2023 року він купив 100 штук державних облігації України, заплативши за них 3,65 млн грн. А потім розмістив їх… на Кіпрі. Зокрема, в юридичні компанії Freedom Finance Europe LTD.
Інший старший детектив Віктор Фурсевич комусь подарував 1 млн грн готівки. Цю операцію він провів у квітні минулого року.
Як з’ясував «Главком», це не перша така дія з боку детектива НАБУ. У 2020 році Віктор Фурсевич також подарував 1 млн грн невідомій особі.
Попри високі місячні зарплати деякі співробітники НАБУ брали матеріальну допомога для вирішення соціально-побутових питань. Наприкінці грудня 2023-го таку виплату на суму 173,7 тис. грн одержав заступник керівника підрозділу детективів НАБУ Тарас Кремпович; керівник Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров – 152,1 тис. грн допомоги.
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У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро. Документ передбачає збільшення штату співробітників НАБУ на 300 осіб – до 1 тис. працівників. У пояснювальній записці міністр юстиції Денис Малюська зазначив: починаючи з 2024 року, антикорупційне бюро потребуватиме додаткового фінансування. Це означає, що невдовзі відбудеться поповнення армії борців із топкорупцією.
Разом із тим суспільство чекає від НАБУ більш якісних розслідувань, які потім не розвалювалися б у судах і завершувалися реальним покаранням корупціонерів. Два красномовні факти: 54,5% опитаних українців висловили недовіру Національному антикорупційному бюро (дані Центру Разумкова за липень 2023 року); багато справ НАБУ щодо зловживання владою та привласнення майна закінчилися виправдувальними вироками (зі звіту незалежних міжнародних експертів за 2023 рік, які досліджували роботу НАБУ).
Віталій Тараненко, «Главком»
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