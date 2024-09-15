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На сайті уряду з’явилася петиція про створення мовної поліції

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На сайті уряду з’явилася петиція про створення мовної поліції
У петиції закликають звільнити з посади Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя
фото з відкритих джерел

Станом на 15 вересня документ зібрав 1 394 голосів з 25 тисяч необхідних

На сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція щодо звільнення з посади Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя та створення мовної поліції. Про це стало відомо із сайту Кабінету міністрів України.

Петицію створила Вероніка Ольшанська 28 серпня задля того, щоб «українська мова була належно захищена і підтримана в публічному просторі».

«Ми, громадяни України, звертаємося з проханням звільнити з посади Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя та створити новий державний орган – Мовну поліцію, яка забезпечуватиме ефективний контроль за виконанням Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»», – йдеться у петиції.

Станом на 15 вересня документ зібрав 1 394 голосів з 25 тисяч необхідних. Щоб зібрати усі голоси, залишилося 74 дні.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську розпочнуть працювати мовні інспектори. Так місто збирається протидіяти поширенню російської мови. 

До слова, мовна активістка, дитяча письменниця Лариса Ніцой у коментарі «Главкому» назвала три ключові причини, через які погіршилась статистика використання школярами державної мови. Насамперед це відсутність панування ідеї серед влади, що українська мова є важливою, а також допущені помилки у законодавстві.

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Теги: українська мова петиція українці Україна Тарас Кремінь поліція мова

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На сайті уряду з’явилася петиція про створення мовної поліції
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