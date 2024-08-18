Два варіанти замороження війни

Наші активні дії у Курській області спрямовані на створення передумов у РФ до мирного процесу

«Українська сторона всіляко підкреслює мотивацію наших дій у Курській області»

Судячи з публікації у The Washington Post про те, що «наступ України на Курщині зірвав таємні перемовини з Росією про часткове припинення вогню» (мається на увазі, зокрема, зустріч, у Катарі з приводу енергетики), мова йде про боротьбу двох варіантів у найближчій перспективі:

Варіант заморозки війни, де мала б обговорюватись у якості компромісу (без підписання, звісно, будь-яких юридичних документів), ситуація заморозки активних військових дій з логікою «аби не гірше». Варіант заморозки війни, але з урахуванням стратегічного підходу (України та союзників) руху до миру, коли у нас будуть військові аргументи на фронті, аби змусити Росію реально прагнути мирного врегулювання.

Так що ми все правильно робимо.

Наші активні дії у Курській області (оскільки Росія не демонструє готовності до будь-яких компромісних дій, навіть за варіанту заморозки війни) спрямовані на створення передумов у РФ до мирного процесу.

Українська сторона всіляко підкреслює мотивацію наших дій у Курській області. Це прагнення не захопити російські території, а повернути наші, українські. І це теж правильно.